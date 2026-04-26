Julio César Chávez Jr vs Jhon Caicedo: VER EN VIVO el resultado de la pelea por Box Azteca

VE AQUI EN VIVO LA PELEA JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR VS JHON CAICEDO

Se enfrentan en la división de los semicompletos, el mexicano Julio César Chávez Jr ante Jhon Caicedo en Reynosa, Tamaulipas, un combate que es para el hijo de Julio César Chávez, una chance más para tener una victoria en el segundo aire de su trayectoria como profesional.

Reubicado, enfocado y con un físico tremendo, Chávez Jr buscará gustar ante una afición que pedía a gritos una pelea de este calibre, la cual será transmitida EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del Box Azteca Team.

El récord de Chávez Jr en el boxeo

Chávez Jr tiene marca de 55 victorias con 35 nocauts, ademas de siete derrotas con un par de nocauts en su contra; un empate también aparece en su marca como profesional desde su debut en 2003.

El récord de Jhon Caicedo en el boxeo

Caicedo, nacido en Cali, Colombia, tiene una marca de 13 victorias con cinco nocauts, ademas ese una derrota por nocaut, desde su debut en 2024.