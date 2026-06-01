Su madre limpiaba casas y su padre era vendedor, pero hoy lidera a Paraguay en el Mundial

La Selección de Paraguay volverá a la Copa Mundial de la FIFA luego de más de 15 años de espera desde su última participación en Sudáfrica 2010. Parte de ello deriva del gran plantel que el cuadro sudamericano tiene, destacando la labor que suma en el centro del campo con jugadores de élite.

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Un ejemplo de lo anterior es nada más y nada menos que Julio Enciso, quien a pesar de tener solo 22 años de edad es uno de los elementos que lidera a la Selección de Paraguay en esta justa mundialista. Ahora bien, ¿sabías que su niñez no fue para nada sencilla?

Julio Enciso, de una niñez complicada a liderar a Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Nelson Zacarías, Cazatalentos del Libertad de Paraguay, explicó que encontró a Julio Enciso en medio de una familia que tenía que trabajar arduamente para subsistir. De hecho, señaló (en declaraciones recogidas por Goal), que su madre limpiaba casas para ganar un poco de dinero y llevarlo al hogar.

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Mientras su madre limpiaba casas ajenas, su padre se ganaba la vida como vendedor ambulante. Ante esta situación, el Libertad, equipo en donde inició su carrera como profesional, le dio trabajo a sus dos padres, así como un salario lo suficientemente estable para que se fueran a vivir a Asunción, la capital de Paraguay.

Con esta situación controlada por el club, Julio Enciso no hizo más que responder en el campo, consolidándose como un diamante en bruto que pronto el club vendió a la Premier League a través del Brighton. Hoy, el mediocampista forma parte del Estrasburgo de Francia.

¿Cuáles son los números de Julio Enciso en Paraguay?

A pesar de su corta edad, Julio Enciso puede presumir haber disputado un total de 31 compromisos con Paraguay desde su debut en junio del 2021, mismos en donde acumula cuatro anotaciones, cinco asistencias y experiencia en torneos como la Copa América y las Eliminatorias de la Conmebol.