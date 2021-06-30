Jürgen Klopp, el entrenador con dobles alrededor del mundo

Previo al juego de octavos de final de la Euro 2020 entre las selecciones de Inglaterra y Alemania, un sujeto con un asombroso parecido al entrenador del Liverpool de Inglaterra, Jürgen Klopp, fue visto en las inmediaciones del Estadio de Wembley, donde la persona con rasgos y vestimenta similar a la del estratega alemán se le vio sentado sobre los hombros de otro aficionado y sosteniendo una bebida que aparentaba ser una cerveza.

Pero este no es el primer sujeto que se hace pasar por el doble del técnico del conjunto inglés, pues en julio de 2019 durante una conferencia de prensa del conjunto rojo, un individuo enfundado en la playera de los “Reds” compartió un momento emotivo al finalizar la rueda de prensa con el entrenador bávaro, lo cual culminó con risas por parte de ambos personajes y de los medios de comunicación presentes.

Te puede interesar: ¿Cuándo fue la última vez que Kylian Mbappé falló un penal?

Los que también comparten profesión

En su propio cuerpo técnico Klopp tiene un doble, mismo que cumple con las funciones de preparador físico, pues Andreas Kornmayer tiene un parecido físico y en cuanto al look con el técnico alemán. Esta situación ha generado muchos comentarios en redes sociales, tomando en cuenta el carisma del entrenador del conjunto inglés. Aunque hay un entrenador en Sudamérica que comparte más características con el estratega de lo que se podría esperar.

El pasado viernes 25 de junio el entrenador Ignacio Ithurralde fue nombrado como el nuevo técnico del Boston River de Uruguay, pero lo curioso fue el extraño parecido con Jürgen Klopp, pues durante el primer entrenamiento al mando del cuadro de la liga uruguaya el estratega lució extremadamente similar al entrenador del Liverpool. Tomando en cuenta que hasta la vestimenta en ropa deportiva es igual a la del estratega de la Premier League, con lo cual ya son al menos dos los personajes con gran parecido al técnico aleman.

#JuegaElSastre - 🟢🔴

Desde las 12:00 horas en la ciudad de Las Piedras jugarán el sastre y la cuchilla, por la octava etapa del ⚽️🏆🇺🇾.

Hoy debutará en la dirección técnica rojiverde, el Sr. Ignacio Ithurralde.#VamosBoston pic.twitter.com/lEFbXegwIQ — Boston River (@bostonriver) June 27, 2021

Te puede interesar: Así se jugarán los cuartos de final de la Eurocopa 2020

