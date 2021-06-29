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Fútbol

Así se jugarán los cuartos de final de la Eurocopa 2020

Después de ocho partidos vibrantes en la Eurocopa, quedan definidas las Selecciones que buscarán meterse entre los cuarto mejores equipos.

Balón de la Eurocopa
|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

Los octavos de final de la Eurocopa 2020 nos han regalado partidos llenos de goles y emociones, y han colocado a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final, una etapa del torneo impredecible y que llega con nuevos enfrentamientos en los que todo puede pasar.

Suiza vs España | Viernes 2 de julio, 11 AM

La selección de Suiza se enfrentará a España en los cuartos de final de la Eurocopa 2020 tras deshacerse de la campeona mundial, Francia, y con ello derribar su muro particular, los octavos de final.

España, por su parte, en un duelo vibrante derrotó a Croacia en tiempos extra para seguir en el torneo como una de las grandes favoritas a alzar el título, aunque aún con muchas incógnitas en su consistencia de juego.

Bélgica vs Italia | Viernes 2 de julio, 2 PM

Un gran gol al filo del descanso de Thorgan Hazard, hermano menor de la saga, clasificó a Bélgica para los cuartos de final de la Eurocopa al ganar por 1-0 a Portugal.

En la siguiente ronda enfrentarán a otro de los favoritos, Italia, en lo que será el choqué más esperado de esta ronda de la Eurocopa 2020.

República Checa vs Dinamarca | Sábado 3 de julio, 11 AM

Dinamarca ha impresionado en esta Eurocopa por su capacidad para reponerse del problema cardíaco de Christian Eriksen y sus dos goleadas, acompañadas de un gran juego, a Rusia y Gales.

Por su parte, La República Checa dio la primera sorpresa de los octavos de final tras eliminar a los Países Bajos, suficiente para imprimir en el equipo la motiviación de poder eliminar a los danseses.

Ucrania vs Inglaterra | Sábado 3 de julio, 2 PM

Inglaterra mostró mucha entrega y con dos chispazos de calidad colectiva sentenció a una de las favoritas, Alemania, en un Wembley con 40 mil aficionaos.

Ante Ucrania los ingleses son claros favoritos, pero la historia del futbol nos indica que los llamados "caballos negros" siempre pueden sorprender.

Ucrania venció a Suecia en un partido que se fue hasta los tiempos extra, y buscará seguir haciendo historia para su país, ahora ante los creadores del balompié.

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