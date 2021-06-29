¿Cuándo fue la última vez que Kylian Mbappé falló un penal?

El delantero de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, amplió una marca negativa en su carrera como futbolista. Esto luego de haber fallado el penal frente a la Selección de Suiza en los octavos de final de la Euro 2020, pues es uno de los atacantes más letales en dicha instancia. En su paso con el PSG y con el equipo de “Bleus” ha sido de los más efectivos, situación que no ocurrió esta tarde en favor del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Mbappé erró su cuarto penal como profesional, el cual provocó que la Selección de Francia fuera eliminada de la EURO 2020. De esta forma el jugador del Paris Saint-Germain sumó su segundo penal fallado con esta camiseta en lo que va del 2021, ya que el 28 de marzo de este año el jugador tuvo la oportunidad de anotar en el duelo de eliminatorias mundialistas contra Kazajistán. Lamentablemente el elemento de la Ligue One no pudo anotar en dicha ocasión que Francia ganó 0-2.

El apodado “Donatello” mantiene un registro favorable al haber ejecutado 17 penales, de los cuales 13 han sido gol. Mientras que dos de esos disparos con la camiseta del PSG fueron errados en Copa y en Liga de Francia. Esta cifra ya se igualó con la ejecución del juego de Euro 2020 por el pase a los cuartos de final contra la selección de España. De esta manera el futbolista ha fallado en menos de 4 meses dos ejecuciones desde el manchón de tiro de castigo.

C'est terminé. Victoire de la Suisse lors de la séance de tirs au but (4-5) #FRASUI #FiersdetreBleus #FRA pic.twitter.com/QundnJWkoX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 28, 2021

Los disparos que sí pudo concretar

En tres campañas con el Mónaco el delantero francés anotó tres disparos desde el manchón penal. Posteriormente en su primer año con el PSG tuvo un penalti que cambió por un gol en la campaña 2017-18. Además en la temporada siguiente el juvenil atacante ejecutó cuatro disparos, mismos que convirtió en goles. Finalmente en las temporadas 2019-20 y 2020-21 el jugador parisino realizó cinco disparos los cuales fueron al fondo de la portería, todo esto en la Ligue One.

