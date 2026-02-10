Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: ¿A qué hora participa Donovan Carrillo en patinaje artístico?

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 HOY martes 10 de febrero de 2026, en el programa corto individual masculino, prueba que marca el rumbo de la competencia. El horario del inicio es 11:30 a. m. tiempo del centro de México siendo el quinto participante de la competencia.

El origen de Donovan Carrillo, patinador mexicano

Donovan Carrillo volverá ser protagonista en los Juegos Olímpicos de Invierno. Tras conquistar al público en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en llegar a una final olímpica de patinaje artístico, El azteca enfrenta ahora su segunda cita olímpica con la misión de consolidarse entre la élite mundial.

TE PUEDE INTERESAR:



Carrillo no solo representa a México en una disciplina poco común en el país, sino que también simboliza la perseverancia y el esfuerzo de quienes desafían las condiciones adversas para alcanzar sus sueños. Su historia es la de un joven jalisciense que entrenó en pistas improvisadas y superó limitaciones estructurales para llegar a competir contra los mejores del mundo.

En Beijing 2022, Carrillo se ganó el corazón de los aficionados al convertirse en el primer mexicano en clasificarse a la final olímpica de patinaje artístico. Ahora, en Milano Cortina 2026, busca repetir la hazaña y mejorar su desempeño, con la experiencia acumulada en competencias internacionales y el respaldo de una afición mexicana que lo sigue con orgullo.

¿Qué necesita Donovan Carrillo para avanzar a la final?

El programa corto es crucial: solo los mejores 24 patinadores avanzan a la final. Carrillo deberá ejecutar una rutina sin errores, combinando técnica, dificultad y expresión artística para convencer a los jueces y asegurar su lugar en la siguiente fase.

¿Cuándo se llevará a cabo la final de patinaje artístico masculino individual?

Si el patinador mexicano logra conseguir estar entre los mejores 24, tendrá una segunda participación en la final con la competencia del viernes 13 de febrero a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

