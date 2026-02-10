VIDEO: Se arma la campal en la NBA y hay cuatro expulsados

Lo que pintaba para ser un partido más del calendario regular de la NBA terminó completamente fuera de control. El duelo entre Detroit Pistons y Charlotte Hornets se rompió en mil pedazos en el tercer cuarto, cuando una jugada cerca del aro encendió la mecha y desató una auténtica campal en plena duela.

Todo ocurrió con poco más de siete minutos por jugarse en el tercer periodo. Jalen Duren atacaba la pintura con fuerza cuando Moussa Diabate le cometió una falta dura. El problema vino después. Duren se giró, encaró a Diabate y, en cuestión de segundos, ambos terminaron frente a frente, intercambiando empujones y palabrería.

La pelea que se formó ayer entre los Hornets y los Pistons 😧



4 jugadores expulsados

El momento en el que se desató la bronca

El momento que rompió todo fue un cabezazo mutuo. A partir de ahí, el partido dejó de existir. Duren empujó a Diabate en el rostro, Diabate respondió con un golpe mientras era sujetado, y el caos se apoderó del centro de la cancha. Nadie entendía nada y los árbitros quedaron completamente rebasados.

La pelea escaló todavía más cuando Miles Bridges se metió de lleno al conflicto. El alero de Charlotte se lanzó contra Duren y soltó un puñetazo, provocando la respuesta inmediata del pívot de Detroit. En medio del empujón colectivo apareció Isaiah Stewart, quien salió desde la banca para encarar a Bridges, sumando todavía más tensión a una escena que ya era imposible de controlar.

Tras más de medio minuto de empujones, gritos y golpes mal medidos, los árbitros tomaron decisiones drásticas: expulsión directa para Duren y Stewart por parte de Detroit, y para Diabate y Bridges del lado de Charlotte. Cuatro jugadores fuera y un partido completamente roto.

Lo curioso es que, pese al escándalo, los Pistons mantenían la ventaja en ese momento (70-62) y lograron recomponerse para llevarse el triunfo final por 110-104. Eso sí, el cierre tampoco fue tranquilo.

Ya en el último cuarto, el entrenador de los Hornets, Charles Lee, también terminó expulsado tras explotar contra los árbitros por una falta no señalada, teniendo que ser contenido mientras reclamaba a gritos desde la banda.

Una noche que dejó claro que en la NBA, cuando alguien pierde la cabeza, las consecuencias llegan rápido.