Michael Jordan, 63 años de grandeza: leyenda en la duela y rey de los negocios

Hablar de Michael Jordan es hablar de excelencia, mentalidad competitiva y momentos eternos. Al cumplir 63 años, el nombre del exjugador no solo sigue siendo referencia obligada en el basquetbol mundial, sino también en el mundo empresarial. A más de dos décadas de su retiro, "MJ" se mantiene como el deportista más rico de la historia.

Tras colgar los tenis en 2003, cuando militaba con los Washington Wizards, Jordan ya había dejado una huella imborrable con los Chicago Bulls. Pero lo que vino después fue igual de impresionante: acuerdos comerciales históricos, inversiones estratégicas y una marca personal que trascendió generaciones.

De superestrella a magnate multimillonario

De acuerdo con Forbes, el patrimonio de Jordan supera los 3,800 millones de dólares en 2026. Una cifra que no se explica únicamente por los cerca de 94 millones que ganó como jugador en la NBA, sino por decisiones empresariales que marcaron un antes y un después.

Su principal fuente de ingresos pasivos sigue siendo su alianza con Nike. Jordan recibe aproximadamente más de 300 millones de dólares anuales en regalías, gracias al 5% de la línea Air Jordan, una marca que revolucionó el marketing deportivo y que hoy es parte de la cultura pop. Además, fue accionista principal de los Charlotte Hornets, franquicia que vendió en 2023 obteniendo ganancias millonarias. También ha incursionado en los deportes electrónicos como inversor en AXiomatic Gaming, vinculándose con Team Liquid.

Jordan entendió que su legado iba más allá de la duela. Supo capitalizar su imagen como ningún otro atleta en la historia.

La leyenda que cambió la NBA para siempre

Nacido el 17 de febrero de 1963 en Brooklyn y formado en la Universidad de Carolina del Norte, donde ganó el campeonato de la NCAA en 1982, Jordan llegó a la NBA en 1984 como la tercera selección del draft.

En 15 temporadas (con dos breves retiros), conquistó seis campeonatos, fue cinco veces MVP y ganó 10 títulos de máximo anotador. Su último partido, el 16 de abril de 2003 ante los Philadelphia 76ers, fue una despedida cargada de emoción.

A los 63 años, Michael Jordan no solo es la máxima leyenda de la NBA. Es el ejemplo perfecto de cómo transformar la gloria deportiva en un imperio financiero. Un campeón dentro y fuera de la cancha.

