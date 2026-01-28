Karis La Momia Jr, hijo de La Parka, envuelto en una pelea campal en pleno ring

El luchador Karis La Momia Jr se vio involucrado en una riña campal en pleno ring, en lo que parece fue el final de una noche tensa en Monterrey en la Arena Jaguar, lo que le ha dejado decenas de señalamientos y críticas por su comportamiento tildado como poco profesional.

Si bien el luchador no se ha manifestado, y tampoco ha existido un comunicado oficial, todo indica a que Karis La Momia Jr tuvo una serie de diferencias con la lucha en la que participaba y un luchador local de nombre Diluvio lo encaró al momento de verse frente a frente en el ring y con el temperamento elevado todo terminó en puñetazos.

En un video se puede observar que Diluvio encarara a Karis y este le suelta un primer golpe y después intercambian puñetazos y por momentos parece que el hijo de La Parka trata de deternerse y el incoforme Diluvio continúa y termina llevándose los peores golpes.

Los otros luchadores tratan de mediar en el pleito pero nadie los separa o tratan de detener enserio el combate fuera del programa presentado en Monterrey.

Lo que ha dejado mucha controversia, es que Diluvio al verse desesperado le jala la máscara a Karis por lo que este se tapa el rostro y huye del ring, buscando cuidar su identidad del pleito que se salió totalmente de control.

¿Por qué habría sucedido la pelea de Karis La Momia?

Aunque no hay motivo ni justificación para llegar a ese nivel de violencia, se dice que en la Arena Jaguar las temperaturas eran muy bajas, por lo que el luchador presentó algunos inconvenientes, pero sostenidos en que supuestamente el monto de su pago bajó por la mala asistencia de aficionados.

Además a la lucha faltaron dos luchadores anunciados en el cartel pues era una contienda de tres contra tres y terminó siendo de dos contra dos.

Y cuando llegó el momento de la contienda, Karis decidió subir a luchar con una sudadera y Diluvio, enterado de la posición que había tomado Karis lo confrontó, pero parece que legitimamente el hijo de sangre de La Parka tenía motivos para decidir inclusive no subir a luchar.

Esta explicación ha también circulado en redes sociales y coincide con lo que pudo haber sucedido aquella noche de domingo en Monterrey.