¿Quién es La Parka? Ellos han sido todos los luchadores que han usado el nombre

El nombre de La Parka es uno de los más emblemáticos de la lucha libre mexicana. Su estética inconfundible, inspirada en la figura de la muerte, y su carisma dentro y fuera del ring, convirtieron a este personaje en un ícono popular que trascendió generaciones, empresas, luchadores y estilos de combate.

Russell Acosta vs Edinson Martínez | PELEA COMPLETA | Box Azteca

Cada vez que el nombre vuelve a escena, la atención del público se reactiva de inmediato. Hace unos días, Lucha Libre AAA confirmó el regreso de La Parka . El personaje que había quedado en pausa tras la muerte de Jesús Escoboza en 2020, quien fue el último gladiador en portar oficialmente el nombre.

Con la presentación de un nuevo luchador que retomará la identidad, también regresa el debate histórico: ¿Cuántos y quiénes han sido los luchadores que han usado el nombre y la imagen de La Parka a lo largo de los años?

Todos los luchadores que han usado el nombre de La Parka en la lucha libre

El regreso de La Parka confirma que más que un luchador, se trata de un símbolo que ha sabido reinventarse con el paso del tiempo y donde cada intérprete ha dejado su huella.



La Parka / LA Park (Adolfo Tapia Ibarra)

Aunque el concepto de 'La Parca' existía desde los años 70, fue en la década de los 90 cuando Triple A consolidó al personaje de La Parka con Adolfo Tapia Ibarra. Su estilo, baile y conexión con el público lo hicieron una superestrella. En 1996 dejó AAA para luchar en WCW, CMLL y el circuito independiente, lo que llevó a la empresa a conservar el nombre. A su regreso a México, adoptó el nombre de LA Park (La Auténtica Parka).

La Parka (Jesús Escoboza)

Tras la salida de LA Park, AAA otorgó el personaje a Jesús Escoboza, quien originalmente luchaba como Karis La Momia. Primero fue presentado como La Parka Jr, pero pronto se consolidó simplemente como La Parka. Desde 1996 hasta su fallecimiento en 2020, se convirtió en una auténtica leyenda de la empresa y en la versión más duradera del personaje.



Súper Parka (Ramón Ibarra)

En 1997, Ramón Ibarra, conocido anteriormente como Volador, adoptó el nombre de Súper Parka. Inspirado en la popularidad de la huesuda, creó una variante del personaje que se mantiene vigente hasta hoy. Cabe destacar que Ramón Ibarra es tío de Adolfo Tapia (LA Park) y perdió su máscara frente a El Hijo del Santo.

La Parka Negra

En 2013, Triple A introdujo a La Parka Negra como una versión oscura y antagonista del personaje clásico. Interpretado originalmente por Ángel Mortal Jr. Este luchador se presentó como el némesis de la Parka tradicional, aunque no alcanzó el mismo impacto que su contraparte. Hoy sigue activo dentro del universo AAA.



Hijo de LA Park y LA Park Jr.

Los hijos de Adolfo Tapia Ibarra también forman parte del legado. Hijo de LA Park y LA Park Jr. representan la continuidad familiar del personaje original. Ambos suelen aparecer junto a su padre en funciones independientes, llevando con orgullo uno de los nombres más pesados de la lucha libre mexicana.