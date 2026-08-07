Katia Itzel explicó por qué no quiso firmar una camiseta de Pumas en la Leagues Cup

Katia Itzel García volvió a estar en el centro de la conversación luego de haberse negado a firmar una camiseta de Pumas UNAM. Este pasado martes 4 de agosto, la silbante mexicana recibió una playera del cuadro universitario tras el juego contra Charlotte FC por la Fase Uno de la Leagues Cup. El aficionado buscaba que la jueza firmara la indumentaria, pero esta se negó rotundamente.

En su lugar, Katia Itzel le propuso estampar su firma en un papel que no tenga ninguna relación con Pumas o cualquier otro equipo de la Liga BBVA MX. El aficionado de la UNAM aceptó la propuesta y se llevó la firma de la silbante a su casa. En la misma escena, la silbante explicó por qué no podía dejar su autógrafo en la playera, siendo la razón principal su reputación como árbitra.

Katia Itzel|@kigm14

Por qué Katia Itzel se negó a firmar una playera de Pumas

Mientras el aficionado pedía que la jueza firmara la camiseta, Katia le explicó que no podía hacerlo, principalmente porque dicha acción comprometería su imparcialidad como jueza. Y es que si García firmaba esa camiseta, muchos aficionados de otros clubes iban a comenzar a dudar sobre la fiabilidad de la silbante y que podría beneficiar a la UNAM en futuros compromisos.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que su negación a firmar la playera tampoco significa que la jueza tenga algún tipo de rencor o esté en contra de Pumas. De hecho, Katia realizó su formación como árbitra en la Universidad Nacional y además fue condecorada por la institución, recibiendo honores y premios importantes por sus diferentes labores.

Katia Itzel se negó a dar un autógrafo en un jersey de futbol.



Bien por ella y su profesionalismo. Luego esas situaciones se pueden prestar a malas interpretaciones. pic.twitter.com/XdjjoUUpUE — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) August 6, 2026

Katia Itzel realizó su formación en la UNAM

Katia Itzel mantiene una estrecha relación con la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero cursó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria número 6 Antonio Caso y posteriormente se graduó de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Ciencia Política.

La árbitra también estudió Derecho en la propia UNAM y se especializó en jueceo dentro del Centro de Estudios del Deporte. Su preparación universitaria se complementó con el futbol, pues durante seis años representó a la institución como jugadora y conquistó tres medallas en la Universiada Nacional: dos de plata, en 2012 y 2014, y una de oro, en 2016.

Fue precisamente durante su último año en el representativo femenil cuando comenzó su formación profesional en la Escuela Nacional de Árbitros. De acuerdo con la UNAM, los conocimientos adquiridos en Ciencia Política y Derecho le permitieron desarrollar habilidades vinculadas con la toma de decisiones, la aplicación de reglamentos y el sentido de justicia dentro del campo.