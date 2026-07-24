Katia Itzel García volvió del Mundial 2026 y fue designada para este partido de la Liga BBVA MX

Katia Itzel García tuvo una destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al participar en 7 partidos, pero sin duda el más importante fue cuando fue silbante central en el duelo entre Países Bajos ante Túnez en la fase de grupos. Ahora, la mexicana volvió y fue designada en un partido importante de la Liga BBVA MX.

Itzel García será la árbitra central del duelo entre Atlante y América, duelo que marca el regreso de los Potros de Hierro a la que un día fue su casa: Estadio Azteca (ahora Banorte) y que será transmitido por Azteca Deportes. La silbante no la tendrá fácil, ya que el duelo será de alta intensidad debido a que los clubes son rivales de antaño, pese a que algún día pertenecieron al mismo grupo.

La silbante fue designada en el Atlante vs. América, que será transmitido por Azteca Deportes.|@kigm14

Los partidos de Katia Itzel en el Mundial 2026

La silbante hizo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al ser la primera mexicana en pitar como central un partido de la justa, el único en el que tomó las riendas del partido. No obstante, Katia tuvo participación en 6 duelos más, todos como cuarta árbitra.

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Fase de grupos



Túnez vs. Países Bajos - Árbitra central

Países Bajos vs. Japón - Cuarta árbitra

Inglaterra vs. Croacia - Cuarta árbitra

Estados Unidos vs. Australia - Cuarta árbitra

Argelia vs. Austria - Cuarta árbitra

16avos de final



Argentina vs. Cabo Verde - Cuarta árbitra

Octavos de final



Suiza vs. Colombia - Cuarta árbitra.

Atlante vs. América, solo por Azteca Deportes

El "equipo del pueblo" volverá al Azteca este 24 de julio para enfrentarse al América en punto de las 9 de la noche. Este encuentro forma parte de los Viernes Botaneros, por lo que será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.