Kevin Álvarez, cerca de otro club mexicano, ¿dejará el América? Esto es lo que se sabe

Mientras el América trabaja en las altas y bajas de cara al Clausura 2026, el nombre de Kevin Álvarez es uno de los que más divide a la afición. Su último semestre estuvo marcado por irregularidades y críticas, lo que abrió la puerta a rumores sobre una posible salida . En ese contexto, surgió una propuesta concreta de otro club mexicano: León.

El club esmeralda busca reforzar su banda derecha y, según reportes de la prensa, Ignacio Ambriz incluso habría tenido una charla directa con Álvarez. La posibilidad llamó la atención del lateral, sobre todo porque en el Apertura vivió un momento muy tenso con su propia afición , al ser abucheado en el juego entre América y Puebla.

En sus redes sociales, el futbolista de 28 años es constantemente criticado por los americanistas, lo que refuerza los rumores de traspaso. "Hace un año no aportas nada", "Fuera de las Águilas" y "Costaste más de 10 millones de dólares, ya estuvo", son algunos de los comentarios recientes en su Instagram.

La postura del América sobre el futuro de Álvarez

El portal Claro Sports aseguró que ya hay una decisión tomada por André Jardine y la directiva azulcrema y que Kevin Álvarez continuará en América para el Clausura 2026. Esto se debe a que ante la baja de Dagoberto Espinoza, desprenderse del lateral no es una opción viable dado que necesitan estabilidad.

De todas formas, su continuidad en Coapa no significa que mantendrá la titularidad asegurada. Las Águilas quieren elevar el nivel competitivo del plantel para el año que viene, especialmente en el sector derecho de la defensa. Por ello, ya analizan distintos perfiles que podrían pelearle el puesto.

En el Apertura 2025, Álvarez disputó 14 partidos y aportó un gol. Si bien llegó a perder su lugar entre los titulares en cierto momento, la rotura de ligamento cruzado anterior de Espinoza provocó que recupere el puesto para el tramo final.