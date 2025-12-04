Costó más de 200 millones, pero decepcionó en América y el club busca su salida

América ha comenzado con su preparación de cara al Clausura 2026 luego de caer en los cuartos de final del Apertura 2025 ante Rayados de Monterrey. Y, en medio de este hecho, un jugador cuyo costo superó los 200 millones de pesos no está confirmado para seguir en la institución para el próximo año.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Dentro de los futbolistas que quedaron a deber en la temporada para el América destaca Kevin Álvarez, elemento que vino de más a menos en el torneo y que, de acuerdo con distintos reportes, no tiene su continuidad fija en la institución, aunque vale decir que la misma no ha confirmado su posible salida hasta ahora.

Kevin Álvarez, el jugador de más de 200 millones que decepcionó en América

Después de brillar con los Tuzos del Pachuca, Kevin Álvarez llegó como un refuerzo bomba al América en octubre del 2023. De acuerdo con Transfermarkt, la escuadra del centro del país desembolsó más de 10 millones de euros por él, lo que al tipo de cambio actual serían alrededor de 200 millones de pesos.

Kevin llegó al América con el sueño claro de establecerse como titular y, así, obtener su puesto en la Selección Mexicana; sin embargo, entre lesiones importantes (como la pubalgia que tuvo) y bajas de juego considerables, el mexicano incluso perdió la titularidad con Dagoberto Espinoza, aunque volvió a ella en este torneo tras la lesión de su compañero.

Ahora bien, ¿cuáles son sus números en Coapa? En poco más de dos años con la institución, Kevin Álvarez ha disputado seis mil 665 minutos distribuidos en 96 compromisos, mismos en donde acumula cinco anotaciones, diez pases a gol y, por supuesto, el tricampeonato de Liga BBVA MX.

¿Qué otros jugadores, además de Kevin Álvarez, pueden salir del América?

Además de Kevin Álvarez , diversas fuentes sugieren que América se deshará de otros elementos que no dieron el ancho en el club, destacando nombres como Igor Lichnosvky y Víctor Dávila. Aunado a ello, el único nombre que ha sonado para, posiblemente, reforzar al cuadro de Coapa, es el de Agustín Palavecino.