Veterana estrella de los Estados Unidos planea jugar los Juegos Olímpicos de 2028

Kevin Durant anunció públicamente su intención de formar parte del equipo de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, siempre y cuando su rendimiento en las siguientes temporadas le permita ganarse un lugar en la selección. La declaración, fue tras una entrevista reciente, en donde incluye una apertura clara por parte del alero y su intención de querer jugar y competir para sumar otra medalla con Team USA.

Te puede interesar: ¿Cuál es el valor del reloj de campeón de Isaac del Toro?

En sus palabras Durant fue directo: “Hell yeah, I want to play”, pero añadió la condición de mantenerse “on top of my game”; es decir, no buscaría una plaza por antigüedad sino por capacidad para producir en la cancha y ayudar al equipo. Esa postura subraya su voluntad de competir por méritos deportivos y deja en manos del cuerpo técnico y la dirección de USA Basketball la decisión final.

Camila Zamorano vs Claudia Ruiz | PELEA COMPLETA | Box Azteca

¿Que significaría para Durant estar en los Juegos Olímpicos de Los Angeles?

La posible participación de Durant en 2028 tendría un peso simbólico y competitivo grande: de concretarse, buscaría su quinta medalla olímpica (ya suma cuatro oros a lo largo de su carrera), algo inusual en el baloncesto moderno y que reforzaría el núcleo de experiencia en un torneo que se jugará en suelo estadounidense. Además, el alero llegará a los Juegos con cerca de 39 años, lo que abre el debate sobre cómo encajar a veteranos de alto nivel en un plantel que también mira al relevo generacional.

¿Quienes formarán al USA Basketball en Los Angeles 2028?

La noticia también alimenta la discusión sobre el roster potencial; mientras LeBron James ha descartado su participación y Stephen Curry se muestra incierto, Durant rompe parcialmente esa narrativa al declarar su intención y comunicarla a la gestión de USA Basketball como parte del proceso de evaluación. En consecuencia, las opciones definitivas dependerán tanto de la salud y forma del jugador en las próximas temporadas como de las prioridades estratégicas del equipo organizador.

En suma, la declaración de Durant coloca a Los Angeles 2028 como una posibilidad real y añade un ingrediente de interés a la ruta hacia la formación de un Team USA competitivo en casa.

Te puede interesar: Estas son las primeras DOS LUCHAS CONFIRMADAS para AAA Rey de Reyes 2026