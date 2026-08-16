Tiene 42 años, se rompió el cuello y estuvo fuera 17 meses; así fue su regreso triunfal a la WWE

Se trata, sin duda, de uno de los regresos más inesperados y sorprendentes que la WWE ha tenido no solo en este 2026, sino en los últimos años. Y es que, cuando nadie lo esperaba, la empresa confirmó el regreso de Kevin Owens durante la última edición de SummerSlam.

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Fueron casi dos años de ausencia los que Kevin Owens tuvo que lidiar luego de una dolorosa lesión en el cuello, mismas que, según se dice, pudo haber terminado con su carrera. No obstante, el canadiense de 42 años de edad regresó más fuerte que nunca a la WWE, por lo que estos son los planes que la empresa tiene con él.

¿Cómo fue el regreso de Kevin Owens a la WWE?

Cuando nadie lo esperaba Nick Aldis, gerente de SmackDown, confirmó el regreso de Kevin Owens para enfrentar a Sami Zayn, Finn Balor y Ghunter para ser el primer contendiente al Campeonato Pesado que ostenta CM Punk, quien, dicho sea de peso, había vencido a Cody Rhodes un día antes.

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KEVIN OWENS IS BACK!!!! 😱😱😱



THIS IS MADNESS!!! pic.twitter.com/W1BWKhNuVb — WWE (@WWE) August 2, 2026

Fue así como Kevin Owens volvió después de más de 17 meses de espera y ante la multitud de la gente que se hizo presente en el estadio, mismo que se cayó luego de la presencia del canadiense y después de las arriesgadas movidas que tuvo en el ring, las cuales le valieron decenas de aplausos.

¿Qué plan tiene la WWE con Kevin Owens?

Kevin Owens no solo regresó a la WWE después de casi dos años de ausencia, sino que lo hizo en lo más alto logrando la victoria en su primer combate, motivo por el cual se convirtió oficialmente en el primer retador por el Título de la empresa frente a CM Punk.

Cabe mencionar que, pese a su edad, Owens forma parte de esta nueva camada de luchadores que esperan llegar a lo más alto de la empresa junto a Trick Williams, Oba Femi y el mismo Penta, por lo que no se descarta que el canadiense se haga con este cinturón a mediano plazo.

