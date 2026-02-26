CONFIRMADO: Jugador de Pumas, en la mira de un equipo de la Serie A

Pumas vive un buen momento en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Efraín Juárez, el equipo del Pedregal se ubica en el tercer puesto de la tabla general con 15 puntos, resultado de cuatro victorias y tres empates que mantienen al cuadro de la UNAM entre los dos conjuntos invictos tras la Jornada 7.

¿Qué jugador saldría de Pumas para el Apertura 2026?

A pesar del buen presente que atraviesa la escuadra auriazul en la presente campaña, hay un jugador que suena para dejar a Pumas de cara al siguiente semestre. Y es que de acuerdo a diversos medios, el zaguero de Brasil, Nathan Silva, podría dejar al Club Universidad Nacional para jugar con el Botafogo, conjunto dirigido por Martín Anselmi que no pasa por un buen momento en el arranque de la Temporada 2026 del Brasileirao, Serie A.

Jugando para Pumas, Nathan Silva tiene un registro de 109 partidos disputados con marca de cinco goles y una asistencia. El futbolista de 28 de edad ha recibido 27 tarjetas amarillas siendo el registro más alto de su carrerea con un equipo.

Con un valor aproximado a los 3,8 millones de euros, el Botafogo estaría poniendo en la mesa una oferta de 1,8 millones de dólares para llevarse al defensor durante el verano, pues el contrato de Nathan con Pumas vence hasta mediados de 2027.

Siendo titular bajo las instrucciones de Efraín Juárez, la salida del brasileño sería un duro golpe para Universidad Nacional. Para la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026, Pumas visita a los Xolos de Tijuana el viernes 27 de febrero a las 21:00 horas.

