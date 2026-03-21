Mientras Memo Ochoa sueña con su sexto Mundial, Keylor Navas mantiene un valor tres veces mayor que el mexicano

Keylor Navas, legendario guardameta costarricense, continuará defendiendo los colores del conjunto de Pumas UNAM, tras confirmarse su renovación de contrato con el equipo universitario. La noticia ha generado gran expectativa, pues el arquero tico, considerado uno de los mejores de América en las últimas décadas, aporta experiencia y jerarquía a un equipo que busca consolidarse en este Clausura 2026.

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¿Cuál es el valor de mercado de Guillermo Ochoa y Keylor Navas?

Según datos del sitio especializado Transfermarkt, Keylor Navas tiene actualmente un valor de mercado de 800 mil euros, cifra que lo coloca por encima de otro histórico del continente: Guillermo Ochoa, guardameta del AEL Limassol y de la Selección Mexicana, cuyo valor ronda los 300 mil euros. Ambos son referentes indiscutibles en la historia del futbol del continente americano, con carreras que han marcado época.

El contraste entre ambos también se refleja en sus picos de valor: mientras Memo Ochoa alcanzó los 8 millones de euros en su primera etapa con América, Keylor llegó a los 15 millones cuando fichó por el Paris Saint-Germain, tras brillar en el Real Madrid y conquistar tres Champions League.

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En cuanto al futuro inmediato, Guillermo Ochoa está prácticamente confirmado para disputar su sexta Copa Mundial de la FIFA con México, un récord que lo consolidará como uno de los arqueros más longevos en la historia del torneo. Navas, en cambio, no estará presente en la justa de 2026, ya que Costa Rica quedó eliminada en el proceso clasificatorio.

¿Por qué la decisión de Pumas para renovar a Keylor Navas?

Con esta decisión, Pumas asegura a un portero de talla mundial en sus filas, mientras la afición universitaria celebra la continuidad de un jugador que, pese a no estar en la próxima fiesta mundialista, sigue demostrando vigencia y compromiso. La historia de Keylor Navas y Guillermo Ochoa, dos leyendas bajo los tres palos, continúa escribiéndose en paralelo, cada uno con su propio legado, pero unidos por el reconocimiento como íconos del futbol continental.

