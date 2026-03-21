Entre lágrimas: Raúl Jiménez anota su noveno gol y lo dedica al cielo (VIDEO)

El atacante mexicano Raúl Jiménez, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles en su vida tras el fallecimiento de su padre hace unos días, anotó el tercer tanto en la victoria del Fulham de 3-1 sobre Burnley, un gol cargado de emoción y significado.

México vs Honduras: Chilena de Raúl Jiménez | CONCACAF Nations League

El tanto llegó al minuto 95, desde el punto penal. Como es costumbre, Jiménez, quién entró de cambio al minuto 82 por Rodrigo Muniz, ejecutó la falta con precisión y serenidad, sumando así su noveno gol en la temporada de la Premier League. Sin embargo, lo que más conmovió fue la celebración: el atacante se arrodilló, levantó la mirada hacia el cielo y señaló con los ojos llenos de lágrimas, dedicando el gol a su padre.

¿Qué hizo Raúl Jiménez con su camiseta después de anotar ante Burnley?

Al término del encuentro, Raúl no pudo contener las emociones. Sus compañeros se acercaron para consolarlo, en un gesto de solidaridad que reflejó la unión dentro del vestuario. El mexicano, aún con lágrimas, regaló su camiseta a un niño en la tribuna, gesto que fue aplaudido por la afición presente en Craven Cottage.

La victoria del Fulham fue importante en lo deportivo, se ubica en el octavo puesto con 44 puntos, pero el momento de Raúl Jiménez trascendió más allá del marcador. Su gol y su homenaje recordaron que detrás de cada jugador hay historias personales que se entrelazan con el deporte. La imagen del delantero mirando al cielo quedará como una de las postales más emotivas de la temporada.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 RAUL JIMENEZ SCORES FROM THE PENALTY SPOT IN FULHAM’S 3-1 WIN AGAINST BURNLEY IN THE PREMIER LEAGUE!



The best penalty taker in the world. 🔥🐺



pic.twitter.com/2V9G9xOFHv — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 21, 2026

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¿Cuáles son los próximos partidos de Raúl Jiménez con la Selección Mexicana?

El Lobo Mexicano estará con la Selección Mexicana par enfrentar en esta próxima Fecha FIFA al conjunto de Portugal el sábado 28 de marzo y a Bélgica el martes 31 de este mismo mes, con la mira a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Raúl Jiménez, referente del futbol mexicano en Europa, demostró una vez más su fortaleza y profesionalismo. En medio del dolor, encontró en el balón y en el gol una manera de rendir tributo a su padre.

