Partidos de HOY sábado 21 de marzo en la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Con cuatro partidos continúa la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX este sábado 21 de marzo destacando el duelo entre los Pumas y América en Ciudad Universitaria esta noche.

Resumen Mazatlán vs Cruz Azul 2026 | Goles Jornada 12 Liga MX Clausura

Atlas vs Querétaro - Estadio Jalisco - 17:00 horas

Atlas llega a esta jornada con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras dos partidos sin ganar (E1, P1), situación que lo mantiene en el octavo lugar con 17 puntos, aún en zona de Liguilla pero con presión por parte de sus perseguidores. El empate agónico frente a Toluca le dio confianza y volver al Estadio Jalisco, donde ha sumado la mayoría de sus unidades, puede ser clave. Querétaro, por su parte, arriba con apenas una victoria en el Clausura 2026 y cinco duelos sin ganar. Su ofensiva, la menos productiva del torneo, será puesta a prueba.

Atlético de San Luis vs León - Estadio Alfonso Lastras - 19:00 horas

Atlético de San Luis recibe a León en un partido marcado por la necesidad de ambos de sumar puntos. Los potosinos dejaron escapar la victoria ante Pachuca con un gol en el minuto 90, reflejando sus problemas defensivos: 19 tantos recibidos en el Clausura 2026. Sin embargo, su ofensiva se mantiene productiva y jugar en casa, donde han conseguido dos de sus tres triunfos, les da confianza. León llega golpeado tras tres derrotas consecutivas y con 12 goles recibidos en ese lapso. La llegada de Javier Gandolfi al banquillo busca cortar la mala racha y recuperar competitividad.

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Monterrey vs Guadalajara - Estadio BBVA - 19:05 horas

Rayados atraviesa un momento complicado: eliminado a mitad de semana de la Copa de Campeones de Concacaf por Cruz Azul y con cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones (E2, P2). En liga, dejó escapar una ventaja de 2-0 ante Juárez y apenas suma cuatro victorias en 11 jornadas, lo que lo mantiene fuera de zona de Liguilla. En casa, ha ganado dos de sus últimos tres duelos, pero ahora recibe a un Guadalajara en gran forma. El Rebaño de Gabriel Milito lidera el Clausura con nueve triunfos y llega con tres victorias seguidas, decidido a mantenerse en la cima.

Pumas vs América - Estadio Olímpico Universitario - 21:10 horas

El Estadio Olímpico Universitario será escenario de un nuevo capítulo del Clásico Capitalino entre Pumas y América. Los universitarios, dirigidos por Efraín Juárez, atraviesan un sólido torneo con apenas una derrota en 11 jornadas y se mantienen en el top 5 de la clasificación. Sin embargo, llegan con la presión de no haber ganado en sus últimos dos partidos como locales. América, por su parte, arriba motivado tras avanzar en la Concachampions y con cuatro duelos sin perder. El equipo de Coapa suma dos victorias seguidas en liga y buscará prolongar su dominio en CU.

