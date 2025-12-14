¡INESPERADO! Revelan cómo fue la llegada de Keylor Navas a Pumas: “Se puso a llorar”

Keylor Navas fue una de las figuras de Pumas durante un 2025 para el olvido. El equipo de Efraín Juárez estuvo lejos de competir y fue eliminado en el Play In del Apertura. Sin embargo, el portero costarricense fue uno de los puntos más destacados del conjunto auriazul y, recientemente, un exentrenador suyo explicó la verdadera razón por la que decidió dejar Argentina y llegar a la Liga BBVA MX.

Keylor Navas llegó a México debido a una enfermedad

Cristian Fabianni, quien dirigió a Navas en Newell’s, reveló que el guardameta con pasado en el Real Madrid se quebró de la emoción y que su decisión de llegar a Pumas pasaba principalmente por la enfermedad de su padre. Si bien es cierto que los Felinos le pagaban un salario mucho mayor , el entrenador explicó que su decisión no fue tomada priorizando lo económico.

Keylor Navas of Pumas during the Play-In match between Pachuca and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on November 20, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

“Jugábamos sábado y el viernes a la noche tengo una charla con Keylor en el vestuario de la concentración. Esto no lo sabe nadie y lo cuento ahora porque todos piensan que a veces por más que vos tengas trayectoria no te afecta y no es así”, comenzó relatando el ex DT del conjunto argentino.

“Tengo una charla donde me comenta que él se quería ir, quería estar cerca de su papá que había tenido un infarto en su momento y quería estar en México porque quedaba cerquita de su papá. Y se me puso a llorar… Si Keylor Navas se pone a llorar, imagínate con los más chicos, todo lo que vivimos”, explicó Fabianni en una entrevista en Argentina.

Keylor Navas y una difícil adaptación al futbol mexicano

Su primer semestre en la Liga BBVA MX no fue el mejor para el portero campeón de Champions League. Durante el Apertura 2025, disputó un total de 15 partidos y encajó 19 goles, es decir, un promedio de más de un gol por encuentro. Por otro lado, logró mantener la valla invicta en 3 ocasiones.

Cabe destacar que Pumas tampoco fue un gran equipo. Si bien logró clasificar al Play In al posicionarse décimo en la tabla general, los Felinos recibieron 25 goles en 17 jornadas, siendo uno de los equipos clasificados a la siguiente fase con mayor cantidad de tantos recibidos. Solamente Juárez y Rayados de Monterrey lo superaron.