Todo lo que necesitas saber de Juninho, delantero brasileño que habría cerrado Pumas para el Clausura 2026

Luego de negociaciones fallidas, Pumas está muy cerca de cerrar al delantero extranjero que estaba buscando para afrontar el 2026: Juninho Vieira. Si bien aún no es oficial, distintos reportes aseguran que el atacante brasileño se convertirá en uno de los refuerzos de la UNAM para el Clausura 2026 y aquí te contamos lo más importante del actual jugador de Flamengo y quien podría llegar a la Liga BBVA MX en los próximos días.

Juninho: sus inicios y su paso por la segunda división brasileña

Juninho se formó en las fuerzas básicas de Athletico Paranaense y, en 2015, fue cedido al Portimonense, equipo de la segunda división de Portugal. Jugó un año allí y, al regresar a Brasil, pasó por varios clubes del ascenso como Brasil Pelotas, Novorizontino, Figueirense FC y Vila Nova FC. Sin embargo, en el año 2019 regresaría a Europa tras fichar por el Estoril, otro equipo del futbol portugués.

Juninho en el futbol portugués|Crédito: @juninhovieira___21 / IG

Su paso allí sería intrascendente, pero en 2020 sería transferido al Grupo Desportivo de Chaves, también de Portugal, donde jugaría tres temporadas. No obstante, el mejor nivel de Juninho se daría en la temporada 2023/24, periodo donde jugó para el Qarabağ Futbol Klubu disputando competencias importantes como la UEFA Europa League e incluso la UEFA Champions League.

Irrupción en Qarabağ y su llegada a Flamengo

El delantero brasileño jugó un total de tres temporadas en el equipo de Azerbaiyán, disputando 81 partidos y marcando 41 goles, sus mejores números a nivel profesional. Durante la temporada 2023/24, convirtió 20 goles en 35 encuentros jugados de liga (máximo goleador) y marcó 5 tantos en 10 juegos de Europa League. Para la siguiente temporada, destacó en Champions League, marcando 6 goles en 6 partidos en fase de clasificación.

Su gran nivel llevó a que en enero de 2025, Flamengo pagara 5 millones de euros por su traspaso. Juninho llegaba a Río de Janeiro como una apuesta por parte de Filipe Luis, entrenador del primer equipo. Sin embargo, nunca pudo hacerse un lugar en el once inicial. Firmó un año con 32 partidos jugados y marcó apenas 4 goles, aunque fue partícipe de la obtención del Brasileirao, Copa Libertadores, Derbi de las Américas y Copa Challenger.

Pumas podría ser el equipo de Juninho para el 2026

Con 29 años, reportes indican que Juninho tendría todo acordado para llegar a Pumas en el mercado invernal. Incluso se pudo saber que la directiva universitaria le ofrecería al jugador de Flamengo un contrato por tres años y pagarían alrededor de 5 millones de dólares por su ficha. Es posible que el futbolista nacido en Pitangui se una a Universidad una vez finalizada la participación del equipo brasileño en la Copa Intercontinental 2025.