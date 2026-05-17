Nació en Austria, vale más de 30 millones y podría ser el fichaje bomba del Barcelona

El FC Barcelona ha amarrado prácticamente su segundo título de Liga de forma consecutiva de la mano de Hansi Flick; sin embargo, nuevamente se quedaron cortos en sus deseos de ser competitivos en Europa luego de quedar eliminados en los cuartos de final de la Champions League.

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Es así que, con la intención de volver a dominar Europa como ocurrió hace más de una década, el FC Barcelona sacaría la casa por la ventana a través de un fichaje que llegaría directamente del futbol alemán y cuyo costo rondaría los 30 millones de euros. ¿A quién nos referimos?

¿Qué fichaje podría llegar al Barcelona desde el Bayern Múnich?

De acuerdo con información del portal Fichajes.net , el Barcelona tendría en mente fichar a Konrad Laimer de cara a la próxima temporada. Se trata de un jugador nacido en Austria que cuenta con 28 años, una edad lo suficientemente competitiva para el entrenador alemán.

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Konrad Laimer ha tenido muchos minutos en la temporada actual con el Bayern Múnich de la mano de Vincent Kompany, quien lo considera un elemento importante toda vez que puede jugar como lateral por derecha pero que, sin embargo, también lo puede hacer como mediocampista.

Es precisamente esta situación la que habría convencido a Flick en sus deseos de llevarlo al Barcelona, pues si bien en un principio este arribaría al cuadro blaugrana como lateral por derecha, su polivalencia haría que, en ciertos escenarios, se desempeñe en el centro del campo.

¿Cuánto dinero tendría que pagar el Barcelona por Konrad Laimer?

El portal Transfermarkt considera que la ficha de Konrad Laimer tiene un valor de 32 millones de euros, una cantidad que podría elevarse aún más considerando que el contrato del autriaco con el Bayern Múnich termina en julio del 2027. ¿El Barcelona pondrá más dinero por él?