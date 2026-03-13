Kyler Murray llega a los Vikings y peleará por la titularidad en Minnesota

En la NFL, un cambio de quarterback siempre reordena todo: el plan ofensivo, la presión del vestidor y la forma en que se evalúa el proyecto. Cuando el equipo suma a un ex primera selección global, la conversación deja de ser “profundidad” y se convierte en un mensaje directo sobre expectativas.

Kyler Murray es nuevo jugador de los Vikings

Kyler Murray firmó con los Minnesota Vikings en un acuerdo de 1 año, lo que lo coloca de inmediato en competencia por el puesto de titular junto a J.J. McCarthy. El movimiento llega tras su salida de Arizona y convierte el campamento en un escenario de evaluación constante, porque Minnesota ahora tiene dos rutas claras para construir el ataque.

El contrato también explica por qué la apuesta fue posible: Minnesota pagará a Murray una cifra cercana al mínimo veterano, mientras que Arizona todavía carga con una parte muy grande del dinero garantizado para 2026. En los hechos, Vikings obtiene un quarterback de alto perfil con riesgo financiero limitado y con la posibilidad de reevaluar todo al terminar la temporada.

Murray fue drafteado en la NFL y en la MLB

Aquí entra el ángulo histórico que acompaña a Murray desde el primer día. Su carrera profesional comenzó como un caso único ya que fue selección global número 1 del Draft NFL 2019 por los Cardinals, y un año antes había sido tomado noveno global por los Oakland Athletics en el Draft de MLB 2018. Con eso, se convirtió en el primer jugador en la historia elegido en primera ronda tanto en el Draft NFL como en el Draft MLB, una rareza que todavía lo distingue en el deporte estadounidense.

