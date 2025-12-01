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Los latinos son el motor silencioso de la audiencia en la NFL y la NBA

La NFL y la NBA están reconfigurando estrategias comerciales, invirtiendo en contenido en español para captar a latinos jóvenes y aprovechar ese crecimiento

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Andy Borregales, jugador venezolano de New England Patriots |Instagram Andy Borregales (@nolimit.andy)

Escrito por: Joy Uricare

La población latina en Estados Unidos ha demostrado ser especialmente valiosa para la NFL y la NBA por dos motivos: su tamaño y su perfil demográfico. Estudios y reportes recientes muestran que los aficionados latinos son más jóvenes, más propensos a consumir contenido digital y con tasas de asistencia a partidos y compra de merchandising por encima del fan promedio en varios mercados, lo que convierte a este segmento en objetivo prioritario para las ligas y equipos.

En términos de consumo, los latinos combinan pantallas: ven televisión tradicional (particularmente eventos de primer nivel como el Super Bowl o las finales de la NBA), pero también siguen a jugadores y contenidos por redes sociales, clips cortos y transmisiones en streaming; esta hibridación obliga a las propiedades deportivas a ofrecer experiencias multicanal y contenido localizado en español. 

Estrategias de las ligas: inversión en contenido, comunidad y mercado

Tanto la NFL como la NBA han desarrollado campañas y plataformas dirigidas a audiencias hispanas. La NFL lanzó iniciativas temáticas como “Por La Cultura”, un programa permanente que busca visibilizar a jugadores de origen latino, crear contenidos en español y mantener presencia comunitaria durante todo el año —no sólo en fechas puntuales— para fortalecer vínculos con ese público. 

La NBA, por su parte, mantiene canales y campañas en español y viene reconfigurando su estrategia de medios para ampliar el alcance global y atraer audiencias bilingües y hispanoparlantes; además, la liga ha venido apoyando transmisiones en español y colaboraciones con equipos en mercados con alta concentración latina.

Franquicias con bases latinas importantes (por ejemplo, equipos en Miami, Los Ángeles, San Antonio y Houston) implementan activaciones específicas: noches en español, patrocinios con marcas latinas, clínicas deportivas en barrios latinos, y traducción simultánea en eventos. Estas prácticas no sólo buscan aumentar la afinidad de marca, sino también convertir el interés en lealtad y consumo. Informes de consumo indican que los aficionados latinos suelen mostrar mayor propensión a asistir en vivo y a comprar productos oficiales cuando las iniciativas son culturalmente relevantes.

Jugadores latinos y de ascendencia: embajadores naturales

Aunque la representación de jugadores de origen hispano en la NBA sigue siendo minoritaria en porcentaje de la plantilla total, hay figuras visibles que actúan como puentes culturales: su presencia en cancha y fuera de ella (actividades comunitarias, redes sociales, colaboraciones con marcas) les convierte en embajadores naturales para captar y mantener audiencias latinas. En la NFL, la visibilidad de jugadores latinos ha aumentado y la liga utiliza esas historias para conectar con comunidades específicas en EE. UU. y en América Latina.

Analistas y reportes de mercado señalan que el público latino es una palanca de crecimiento para las ligas: su demografía joven y su alta actividad digital proyectan un aumento sostenido del valor publicitario y de monetización a través de suscripciones y mercancía localizada. Además, el poder de compra y el engagement de este segmento atraen a marcas que buscan activaciones con retorno medible, lo que refuerza la apuesta comercial de NBA y NFL por contenidos y derechos en español.

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