OFICIAL: Definidas las SEMIFINALES del Mundial Sub-20

Han quedado definidas las semifinales del Mundial Sub-20. Luego de los partidos de cuartos de final, Colombia, Argentina, Marruecos y Francia se citan en la antesala de la Gran Final de la Copa del Mundo con sede en Chile.

Te puede interesar: Argentinos se burlan de Gilberto Mora tras eliminar a México en el Mundial Sub 20: “¿Jugó el Messi mexicano?”

En primera instancia, el cuadro Cafetero se hizo del pase a la siguiente ronda tras superar a España. Dirigidos por César Torres, el combinando sudamericano obtuvo el triunfo por marcador de 3-2.

Posteriormente, la albiceleste venció a México por 2-0. La escuadra comandada por Eduardo Arce no pudo superar a Argentina en un compromiso en el que los goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti le dieron la victoria al cuadro de Diego Placente.

Este domingo 12 de octubre, Estados Unidos fue eliminado a manos de Marruecos. El conjunto de ‘Los Leones del Atlas’ ganaron por 3-1 para avanzar a la siguiente etapa de la competencia. Finalmente, Francia derrotó a Noruega por 2-1.

¿Cuándo son las semifinales del Mundial Sub-20?

En las semifinales, Marruecos y Francia van a chocar el próximo miércoles 15 de octubre a las 14:00 horas tiempo de la CDMX. Posteriormente, ese mismo día Argentina y Colombia se citan en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos a las 17:00 horas para conocer a los finalistas del Mundial Sub-20.

Te puede interesar: Prensa de Argentina DEMERITA a México en el Mundial Sub-20: “Un buen papá tiene el deber de enseñarles a sus hijos”