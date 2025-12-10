Nadie puede creer la difícil situación que atraviesa el Real Madrid: hasta Mbappé se unió a la lista

El Real Madrid atraviesa un duro momento en la temporada 2025/26. Los resultados no son los esperados y Xabi Alonso está en el centro de las críticas de los aficionados . Por si fuera poco, recientemente se sumó un problema extra que ya afectó incluso a Kylian Mbappé: las lesiones.

Este miércoles, el club merengue se enfrentará en el Santiago Bernabéu al Manchester City y todo parece indicar que Mbappé no será titular . Según informó Diario AS, el francés se sometió a extensas sesiones de fisioterapia y presoterapia en los últimos días.

|Instagram @k.mbappe

Afortunadamente para los aficionados del Real Madrid, parece que el trabajo de Kiki funcionó y podrá estar a disposición de Xabi Alonso. Si bien no será titular, está confirmado que formará parte de la convocatoria e integrará el banquillo en este duelo clave de Champions League.

Mbappé es la gran estrella de la Casa Blanca en la temporada actual. Entre todas las competiciones lleva 25 goles y cuatro asistencias en 21 encuentros. Por eso, será fundamental poder contar con él a la hora de enfrentar al conjunto inglés, aunque sea en los últimos minutos.

La presencia de Mbappé entre los convocados es un alivio para el equipo español, dada la larga lista de bajas con la que llegan al partido. La plaga de lesiones es seria en Madrid, y ya son siete los jugadores que se encuentran en la enfermería: Eder Militão, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Dean Huijsen y Eduardo Camavinga.

Con Mbappé entre los suplentes, el Real Madrid se mide al Manchester City

Por la sexta jornada de la UEFA Champions League, el Real Madrid recibirá al Manchester City este miércoles 10 de diciembre en el Bernabéu. El equipo busca obtener un triunfo clave y dejar atrás las críticas que le llegaron tras la inesperada derrota ante el Celta de Vigo.

Mbappé, que esperará junto a Xabi Alonso en el banco de suplentes, buscará mantener su racha frente al equipo de Pep Guardiola. Hasta ahora, lo enfrentó en siete oportunidades y le marcó siete goles.