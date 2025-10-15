Los récords de otro planeta que alcanzaron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en esta fecha FIFA

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi rompieron récords de otro planeta durante la Fecha FIFA de octubre. “El Comandante” se convirtió en el máximo anotador de Eliminatorias al llegar a 41 goles, mientras que “La Pulga” es el jugador que ha dado más asistencias con una selección al sumar 60, luego de dar 2 pases en el partido que Argentina goleó a Puerto Rico .

El portugués marcó un doblete con Portugal, pero su nuevo récord se vio manchado luego de que su Portugal dejara escapar la clasificación al mundial 2026 , luego de que Hungría les empatara de último momento. Pese a ello, CR7 superó la marca del guatemalteco Carlos “Pescadito” Ruiz, quien tiene 39 anotaciones en Eliminatorias.

Cristiano Ronaldo y Leo Messi Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en Eliminatorias, mientras que Lionel Messi el mayor asistidor en selecciones

El argentino hizo un doblete de asistencias en el partido de Argentina contra Puerto Rico, que forma parta de su preparación rumbo al Mundial 2026. El jugador del Inter Miami contribuyó en el segundo y sexto gol de su selección, al poner los pases para los goles de Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez.

TE PUEDE INTERESAR:



Asi fue el Doblete de Cristiano Ronaldo vs Hungría 🇭🇺 pic.twitter.com/LkhppgIEZA — Arielipillo (@arielipillo) October 14, 2025

El último mundial de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen rompiendo récords, pese a que los futbolistas están en la parte final de su carrera al tener 40 y 38 años, respectivamente. Ambos jugadores podrían romper su última marca en la Copa del Mundo de 2026, cuando disputen su sexto torneo, algo que hasta el momento ningún jugador ha logrado.

Ronaldo está a punto de clasificar al Mundial 2026, hecho que puede lograr en la Fecha FIFA de noviembre, cuando Portugal enfrente a Irlanda y Armenia. En tanto, Messi y Argentina ya tienen su boleto asegurado tras terminar las Eliminatorias de la Conmebol en primer lugar.

El récord que busca romper Cristiano Ronaldo y el último viaje de Lionel Messi

Cristiano sigue en búsqueda de superar los 1,000 goles y proclamarse como el máximo romperredes en toda la historia del futbol, pues luego de su doblete llegó a los 948 tantos. Lionel, en cambio, tratará de comandar a Argentina hacia el bicampeonato del mundo y así cerrar una carrera llena de éxitos.