Kylian Mbappé, primer bicampeón de goleo en la historia de las Copas Mundiales

Kylian Mbappé no pudo llegar a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero marcó un par de goles en el partido por el tercer lugar ante Inglaterra y le bastó para remontar la tabla de goleo y convertirse en el primer jugador en convertirse en bicampeón romperredes en la historia de las Copas Mundiales.

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Mbappé primer bicampeón en la historia de los Mundiales

Lionel Messi no pudo marcar diferencia en la Final de la Copa Mundial de la FIFA y le dejó el trono de campeón de goleo de la justa mundialista a Kylian Mbappé que terminó con 10 tantos.

El delantero francés se había coronado también como el máximo goleador de Qatar 2022 con ocho goles y también remontando tras marcar un hat trick en la Final, aunque de poco le sirvió ya que sucumbió ante Argentina en penales.

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Además, no había un campeón de goleo con 10 anotaciones como lo hizo ahora Mbappé, desde México 70 cuando Gerd Müller se llevó la Bota de Oro con una decena de goles.

Por su parte, a pesar de ser el segundo máximo anotador de la historia de las Copas Mundiales, Lionel Messi nunca pudo hacerse de la Bota de Oro y a sus 39 años podría ser esta la última justa mundialista retirándose con 21 goles en 33 partidos.

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