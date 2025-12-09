¡NO ES BROMA! Kylian Mbappé se puede perder el duelo contra el Manchester City

Kylian Mbappé llega al duelo contra el Manchester City de la Champions League marcado por la incertidumbre sobre su disponibilidad después de que fuentes médicas y deportivas informaran que el delantero no se ejercitó con el grupo en la sesión previa por molestias, lo que le convierte en una seria duda para el partido. Esta ausencia del entrenamiento ha sido reportada por medios y agencias que siguen de cerca la evolución del parte médico del club merengue.

Las molestias en la pierna se suman a una fractura en el dedo anular de la mano izquierda que Mbappé sufrió en el partido ante el Celta; aunque la fractura no impediría su participación, obligaría a usar una protección especial si el jugador está disponible. Distintos informadores sitúan la preocupación principal en la dolencia muscular de la pierna, la cual es la que le ha impedido al delantero completar el entrenamiento y señalan que se realizarán pruebas complementarias para determinar el alcance real de la lesión antes de tomar una decisión definitiva.

¿De qué depende que Mbappé juegue contra el Manchester City?

Desde el cuerpo técnico existe cautela; la decisión final sobre la inclusión o no de Mbappé en la lista de convocados y, en su caso, en el once titular, dependerá del resultado de las pruebas y del visto bueno del departamento médico en las horas previas al partido.

¿Qué representaría para el Real Madrid no poder contar con Kylian Mbappé?

Tácticamente, la posible baja de Mbappé representa un problema significativo para su equipo: su capacidad para generar desmarques, desequilibrio en el uno contra uno y finalización son elementos difíciles de sustituir. En caso de ausencia, el entrenador deberá optar por una variante ofensiva con mayor presencia de extremos o un delantero de referencia para compensar la pérdida de velocidad y conducción de balón que aporta el francés.

Mbappé es duda real por molestias en la pierna tras no entrenar y arrastra además una fractura en un dedo; se esperan pruebas médicas y la decisión final del club en las horas previas al encuentro. Los aficionados y los analistas seguirán la evolución hasta el pitido inicial.

