La Máquina ya está en Qatar: se mide a Flamengo en la Copa Intercontinental

El conjunto de Cruz Azul ya se encuentra en la ciudad de Doha, Qatar, para enfrentar al Flamengo en el esperado Derbi de las Américas correspondiente a la Copa Intercontinental 2025. El conjunto de La Máquina arribó hace unas horas a la capital qatarí con la ilusión de dejar huella en un torneo que reúne a los campeones de distintas confederaciones.

¿Cómo recibieron al equipo de Cruz Azul en Doha?

El equipo cementero fue recibido por un grupo de aficionados locales y miembros de la comunidad mexicana residente en Doha, quienes se dieron cita en el aeropuerto para mostrar su apoyo. Entre cánticos y banderas celestes, los jugadores de Cruz Azul se mostraron motivados y conscientes de la relevancia del compromiso. La plantilla se trasladó de inmediato al hotel de concentración e inmediatamente inicio su preparación de cara al duelo frente al poderoso Flamengo que tiene de ventaja un día de aclimatación ya que los brasileños llegaron ayer.

Cruz Azul llega a este torneo tras conquistar la Copa de Campeones de Concacaf y luego de ser eliminados en semifinales del Torneo Apertura 2025. La directiva y cuerpo técnico consideran que este partido es una oportunidad histórica para medir fuerzas ante uno de los gigantes de Sudamérica. Con figuras como Erik Lira, Carlos Rotondi, Nacho Rivero y José Paradela, la Máquina buscará demostrar que está lista para competir en escenarios internacionales.

Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao, aterrizó en Doha este domingo y también fue recibido con entusiasmo por su afición. Flamengo llega con un plantel repleto de estrellas, entre ellas Giorgian De Arrascaeta y Samuel Lino, quienes representan la columna vertebral de un equipo acostumbrado a disputar finales.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Cruz Azul vs Flamengo?