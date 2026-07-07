ÚLTIMA HORA: Renuncia DT tras ser eliminado de los octavos de final del Mundial 2026

La Selección de Portugal quedó eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este lunes 6 de julio tras caer ante España en los Octavos de Final en el que fue el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo y de su director técnico Roberto Martínez quien se despidió del equipo en conferencia de prensa.

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DT de Portugal anuncia su despedida tras perder contra España

Roberto Martínez concedió una conferencia de prensa post partido en donde adelantó que se retira del combinado nacional y agradeció al presidente de la federación por la oportunidad brindada a lo largo de estos años.

"Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença pueda elegir a otro. Le agradezco porque me dieron todas las condiciones. Vine para ganar el Mundial. No tiene sentido seguir", sentenció el entrenador.

A pesar de la caída ante los españoles, Roberto Martínez aseguró que se trató del mejor partido de Portugal durante su gestión y destacó el trabajo realizado por los jugadores dentro de la cancha.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 6, 2026 Portugal coach Roberto Martinez reacts REUTERS/Hannah Mckay|Hannah McKay/REUTERS

"Los jugadores lo dieron todo con el corazón. Creo que fue nuestro mejor partido del Mundial. El balón golpea el larguero y no entra; esa fue la diferencia en un partido muy igualado. Los jugadores se merecían la prórroga", agregó el entrenador.

Roberto Martínez dirigió a Portugal durante tres años y medio, lapso en el que conquistó una Liga de Naciones de la UEFA y calificó al equipo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de llevar a Portugal hasta los Cuartos de Final de la Eurocopa 2024.

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