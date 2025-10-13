La conmovedora historia de superación de ‘Chicha’ Sánchez antes de brillar en Mundial Sub-20

Diego “Chicha” Sánchez fue uno de los jugadores de México que brilló en el Mundial Sub-20 y el gran ausente en el partido de Cuartos de Final que el combinado azteca perdió ante Argentina . Sin embargo, el jugador de Tigres pasó momentos complicados para poder llegar a la justa internacional, pues en el camino hubo varias trabas que lo hicieron superarse día a día.

“Chicha” Sánchez, quien se volvió vira tras su debut en la Liga BBVA MX , tiene una historia atípica, pues su proceso formativo no fue como el de varios de sus compañeros, quienes inician su carrera desde niños, ya que la vida le cambió al extremo izquierdo tras un partido de futbol en el barrio.

@diego_sanchezjr “Chicha” Sánchez ha sufrido debido a su altura, aunque ello lo ha motivado para seguir destacando en Tigres y la Selección Mexicana

“Yo fui con mi papá a un partido de futbol de barrio y un entrenador de ahí me llevó 3 días con Tigres a visorías. Eso se acabó un miércoles y el viernes me habló: ‘el lunes ya te presentas a entrenar con la Sub-16’”, declaró en entrevista exclusiva para TV Azteca Deportes.

TE PUEDE INTERESAR:



El duro camino al que se enfrentó Diego “Chicha” Sánchez

Diego “Chicha” Sánchez ha sufrido burlas y discriminación debido a que mide 1.55 metros de altura, algo baja para el futbol actual. No obstante, el jugador de Tigres ha hecho ocaso omiso a comentarios para seguir adelante y ello gracias a su familia.

“Estás bien chaparro, no vas a llegar a ningún lado. Como quiera me agüitaba cuando me decían eso. Hablaba con mi papá y él siempre fue directo: ‘no les hagas caso. Ahí está [Lionel] Messi, ahí está [Yeferson] Soteldo’”, comentó Sánchez al referirse a grandes futbolistas con baja estatura.

Una historia SIN MIEDO al ÉXITO 🤩



El camino de Diego 'Chicha' Sánchez en el futbol profesional, jugador de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-20. pic.twitter.com/bBKl0np7kv — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 11, 2025

El sacrificio de Diego “Chicha” Sánchez que rindió frutos

Diego Sánchez nació en la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León, y proviene de una familia de estatus económico media-baja, pues sus padres han hecho un sacrificio para que su hijo pueda convertirse en una estrella del futbol mexicano.

El padre del extremo izquierdo trabaja como instalador de aires acondicionados, mientras que su madre vende gelatinas, todo ello a fin de poder costearle los pasajes a su hijo al Club Tigres, donde en 2024 se vio reflejado todo el esfuerzo con el debut de Sánchez en la Liga BBVA MX.

El futbolista de 20 años debutó con Tigres a los 18 años en un partido ante Mazatlán FC en marzo de 2024, un escenario de ensueño para el seleccionado mexicano Sub-20, pues lo hizo en el Volcán, ante miles de aficionados de la UANL.

Ahora, Diego brilló con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 y se espera que a su regreso a Tigres continué peleando un puesto y así convertirse en un referente del club y, por qué no, emigrar a Europa.