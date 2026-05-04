La entrañable despedida de Eduardo Lamazón: “Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego”

Una luz se apagó en TV Azteca Deportes, Eduardo Lamazón falleció a los 69 años de edad y deja un hueco irreparable en toda la familia del boxeo internacional. El miembro del Box Azteca team perdió la vida, sin embargo, vive aún más fuerte su legado y todos los grandes momentos que nos dejó con el paso del tiempo.

A través de sus redes sociales, la cuenta de Don Eduardo Lamazón publicó una emotiva despedida desatando un sinfín de sentimientos entre todos los aficionados del boxeo: ''Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solalmente el lugar donde desarrolle mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidad y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre.'', acota.

Agradecimiento a TV Azteca Deportes

Por otro lado, en el mismo comunicado destacó su labor en TV Azteca y cerró con una de sus míticas frases: ''Gracias a la Televisora TV Azteca me llevo lo mejor de cada uno de ustedes: su cariño, su apoyo y las enseñanzas que solo ustedes pueden ofrecer. Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros. Diez puntos para ustedes. '', culminó el escrito.