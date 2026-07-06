¿Augurio inglés? La estadística que le daría el subcampeonato del Mundial 2026 a Inglaterra y Harry Kane

La Selección Mexicana cayó este domingo 5 de julio ante su similar de Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un resultado que podría poner a los ingleses en la Final del campeonato del mundo si se repite una estadística que ha acompañado a los verdugos de México en las justas que ha organizado.

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Inglaterra podría repetir la historia de Italia y Alemania en Copas Mundiales

Inglaterra ha liquidado las aspiraciones mundialistas de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que ha fungido como anfitrión y podría repetir una estadística que ha acompañado a los equipos que ha derrotado al conjunto Azteca en sus Mundiales.

Y es que en la edición de México 70, la Selección de Italia se encargó de echar a los nacionales en los Cuartos de Final en la cancha del Estadio Nemesio Diez y a la postre terminarían sido los subcampeones de la justa al caer en la Final contra la poderosa Brasil de Pelé, Jairzinho, Carlos Alberto, Tostao y Roberto Rivelino.

Inglaterra se burló de la altura de la Ciudad de México luego de vencer a la Selección Mexicana en los octavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Miguel Ponton

Para la edición de México 86, nuevamente la Selección Mexicana se despidió en la instancia de los Cuartos de Final, pero esta vez ante Alemania y en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León.

Posteriormente, los alemanes continuaron su camino en el Mundial hasta llegar a la Final en donde sucumbieron ante la Argentina de Diego Armando Maradona.

Inglaterra continuará su camino en el Mundial 2026 en los Cuartos de Final en donde se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland antes de continuar en su intento por alcanzar la Final de la justa mundialista.

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