INSÓLITO: Jugador de Inglaterra fue retirado en camilla tras festejar el triunfo ante México

La Selección Nacional de México fue eliminada por Inglaterra en Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tras esto, el combinado inglés fue a festejar con su gente (muy poca) en uno de los sectores del Estadio CDMX (antes Estadio Azteca). Sin embargo, ocurrió algo insólito, una pésima noticia para los ingleses. Uno de los futbolistas se retiró en camilla.

Todo lo negativo para México comenzó con los dos goles que convirtió Jude Bellingham entre el 36’ y el 38’. Luego de eso se dio un partidazo que finalizó 3-2 y con la selección inglesa pidiendo que por favor se acabara el encuentro. Finalmente Inglaterra festejó y Jordan Henderson terminó con un duro accidente tras eliminar a la Selección Mexicana.

Crédito: Mexsport

El increíble accidente de Jordan Henderson en los festejos de Inglaterra vs. México

Luego de festejar con su gente, Jordan Henderson saltó la valla publicitaria pero se resbaló con sus tachones y cayó mal con su brazo. A raíz de esto debió retirarse en camilla. Distintos reportes señalan que podría tratarse de una fractura.

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Jordan Henderson was injured during England’s celebrations and had to be streted off 😮#worldcup pic.twitter.com/ZaIGgQ43vM — Lucas Mostazo ⭐️⭐️⭐️ (@lucasmostazo) July 6, 2026

Los resultados de México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Resultados de México, eliminado del Mundial:

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

Corea del Sur 0-1 México — Jornada 2

México 3-0 República Checa — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — 16avos de Final

México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - England v Senegal - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 4, 2022 England’s Jordan Henderson celebrates scoring their first goal with teammate Jude Bellingham REUTERS/Marko Djurica|MARKO DJURICA/REUTERS

Resultados de Inglaterra en el Grupo L y cruces directos:

Croacia 2-4 Inglaterra — Jornada 1

Inglaterra 0-0 Ghana — Jornada 2

Inglaterra 2-0 Panamá — Jornada 3

Inglaterra 2-1 RD Congo — 16avos de Final

México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final

Inglaterra vs. Noruega — Cuartos de Final

Inglaterra ya conoce a su siguiente rival en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Inglaterra ya tiene definido a su próximo adversario en los Cuartos de Final. Noruega aseguró su clasificación tras imponerse 2-1 a Brasil en la otra serie de Octavos.

El conjunto liderado por Erling Haaland enfrentará al de Harry Kane el sábado 11 de julio en el Estadio Miami. El partido comenzará a las 3 de la tarde, horario del centro de México. Seguramente Henderson no pueda estar presente por su lesión en los festejos del Estadio Azteca.

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