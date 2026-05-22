Mientras Almeyda llega a Rayados, su último equipo está a punto de DESCENDER a Segunda División

Matías Almeyda ya es el nuevo director técnico de los Rayados de Monterrey tras haber sido anunciado oficialmente este jueves 21 de mayo y debutará con el conjunto regio en el torneo Apertura 2026, pero mientras el estratega argentino comienza un nuevo camino, su más reciente equipo se jugará la permanencia en la última jornada.

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Matías Almeyda es presentado con Rayados, mientas su último equipo se juega la permanencia

Antes de ser presentado con los Rayados de Monterrey, Matías Almeyda era director técnico del Sevilla, equipo con el que no pudo concretar la campaña y fue destituido con el club al borde del descenso a la Segunda División de España.

Tras su cese, el Sevilla nombró entrenador a Luis García Plaza y con el estratega los de Nervión han mejorado su rendimiento, aunque se mantienen al borde del descenso con 43 puntos y se jugarán la permanencia en la última fecha de LaLiga de España.

El Sevilla se jugará la vida en la última jornada cuando se enfrenten a Celta de Vigo y una derrota podría condicionarlos a los últimos lugares de la clasificación, por lo que necesitan del triunfo para mejorar posiciones.

Lo cierto es que no fue culpa de Matías Almeyda enteramente la mala campaña del Sevilla ya que la directiva también tiene un peso importante para que el equipo haya dejado de pelear por la parte alta de la tabla como lo hizo durante varios años que incluso dominó la UEFA Europa League.

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