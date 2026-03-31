La estrella de la Premier League que busca el Bayern Munich

El futuro de Cole Palmer comienza a generar incertidumbre en el Chelsea, luego de que diversos reportes señalan que la estrella inglesa analiza seriamente su continuidad ante el momento irregular que atraviesa el equipo en la presente temporada.

El atacante, considerado una de las piezas más valiosas del proyecto londinense, estaría evaluando su situación de cara a la siguiente temporada. La falta de resultados y la posibilidad de quedar fuera de las competiciones europeas, habría encendido las alarmas en su entorno, ya que el futbolista busca formar parte de un equipo competitivo que le permita pelear por títulos importantes.

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La oferta del Bayern para tentar a Palmer

En medio de este panorama, el Bayern Munich habría comenzado a posicionarse como uno de los clubes más interesados en su fichaje. De acuerdo con informes recientes, el gigante alemán estaría dispuesto a presentar una oferta inicial cercana a los 100 millones de euros para iniciar conversaciones formales con el Chelsea durante el próximo mercado de verano.

Chelsea pide más de 150MDE

Sin embargo, desde Stamford Bridge consideran al seleccionado inglés como un elemento fundamental y no planearían desprenderse fácilmente de él. La directiva ha fijado un valor cercano a los 170 millones de euros para considerar cualquier salida. El interés en Palmer no se limita únicamente al Bayern. Otros gigantes europeos como el Real Madrid y el Manchester United también siguen de cerca su evolución, atentos a cualquier señal que indique un posible cambio de rumbo.

Con la temporada entrando en su tramo decisivo, la clasificación a la Champions League podría convertirse en el factor determinante para definir si el talentoso inglés continúa liderando el proyecto del Chelsea o inicia una nueva etapa en su carrera.

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