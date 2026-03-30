Vinícius regresa y Brasil ajusta rumbo a la Copa Mundial de la FIFA™️

La Selección de Brasil respira aliviada. Vinícius Júnior volvió a entrenar con normalidad este domingo en Orlando, luego de ausentarse el sábado por precaución tras presentar molestias musculares en el muslo.

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El delantero del Real Madrid encendió las alarmas tras el duelo ante Francia, donde terminó con incomodidad física. Sin embargo, los estudios médicos descartaron cualquier lesión, lo que permitió su reincorporación al grupo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

"Está todo bien", señalaron fuentes de la Confederación Brasileña de Futbol, confirmando que la situación no pasó a mayores. Aun así, el cuerpo técnico no arriesgará de más a su principal figura.

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Precaución con Vini y bajas que preocupan

Aunque Vinícius ya trabaja con el equipo, todo indica que no tendrá una carga completa de minutos en el amistoso ante Croacia, programado para el martes. Incluso, existe la posibilidad de que sea reservado parcialmente para evitar cualquier recaída.

La Canarinha llega a este compromiso con la necesidad de recomponer el camino tras la derrota 1-2 frente a Francia, un resultado que dejó dudas tanto en lo futbolístico como en el ánimo de la afición.

Además, Ancelotti no contará con dos piezas importantes: Raphinha y Wesley, quienes fueron desconvocados por lesiones en la parte posterior de la pierna derecha. Ambos ya regresaron a sus clubes para continuar con su recuperación. Estas ausencias se suman a un contexto complicado para el equipo brasileño, que ha sufrido varias bajas durante este parón internacional, justo el último antes de definir la lista final para la Copa Mundial de la FIFA™️.

Brasil busca respuestas antes de la gran cita

El margen de error se reduce. Desde la llegada de Ancelotti en mayo del año pasado, Brasil ha disputado nueve partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. Números que no terminan de convencer a una afición acostumbrada a pelear por todo.

La derrota ante Francia amplificó el escepticismo, mientras crece la presión por el regreso de Neymar, ausente desde su grave lesión de rodilla en octubre de 2023. En este contexto, el partido ante Croacia se presenta como una oportunidad clave para ajustar detalles, recuperar confianza y enviar un mensaje antes de la Copa Mundial de la FIFA™️.

Con Vinícius de vuelta, aunque entre algodones, Brasil busca reencontrarse con su mejor versión. Porque el tiempo se agota… y la exigencia no perdona.

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