La FECHA y HORARIO del Países Bajos vs Marruecos, juego de los 16avos de Final del Mundial 2026
Uno de los enfrentamientos más llamativos en la fase de eliminación directa será el choque entre Marruecos y Países Bajos, a disputarse en la imponente cancha del Estadio Monterrey
En el arranque de la fase de eliminación directa, con el nuevo formato de 16avos de final, las llaves rumbo a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedaron definidas. En uno de los cruces más atractivos de esta ronda, las selecciones de Marruecos y Países Bajos se enfrentarán en la cancha del Estadio Monterrey buscando mantener vivo su sueño mundialista.
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Marruecos selló su boleto a los dieciseisavos de final tras una sólida actuación en el Grupo C, donde compitió frente a Brasil, Escocia y Haití. Los "Leones del Atlas" lograron amarrar su clasificación gracias a triunfos clave, destacando una victoria de 4-2 frente al combinado caribeño y un triunfo por la mínima (1-0) ante los escoceses, cortesía de una anotación de Ismael Saibari, lo que les dio los puntos necesarios para avanzar a la fase de eliminación directa.
Por otro lado, los Países Bajos consiguieron su pase luego de superar la prueba del Grupo F, sector que compartieron con Japón, Suecia y Túnez. Haciendo valer su jerarquía europea, la escuadra neerlandesa logró sumar los resultados positivos necesarios frente a estos rivales para asegurar sin complicaciones su lugar entre las mejores 32 selecciones del torneo norteamericano.
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Así quedan los Dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ 🏆— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 28, 2026
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Fecha y horario del Países Bajos vs Marruecos
El partido por los 16avos de final del Mundial 2026 se jugará el día lunes 29 de junio, desde la cancha del Estadio Monterrey a las 19:00 horas (hora del centro de México), donde se espera un duelo de poder a poder y lleno de emociones.
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¿Dónde ver en vivo y gratis el Países Bajos vs Marruecos?
El partido podrás vivirlo en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, en televisión abierta en el Canal 7. De igual manera, podrás seguir cada detalle desde cualquier lugar a través de tus dispositivos móviles, en la app oficial y el sitio web de Azteca Deportes.
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