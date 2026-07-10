La FECHA y HORARIO para ver el España vs Bélgica, juego de cuartos de final del Mundial 2026

España y Bélgica se verán las caras en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el objetivo de alcanzar las semifinales del torneo. El ganador de este compromiso se enfrentará a Francia, quien se impuso a Marruecos en otro de los duelos entre los ocho mejores equipos.

El conjunto español llegó a esta fase de luego de ganar el Grupo H, que compartió con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita, y superar a Austria y a Portugal en 16vos y en octavos de final, respectivamente. Este es el mejor resultado de la “Furia Roja” tras quedar en campeones en Sudáfrica 2010 porque fueron eliminados en fase de grupos en Brasil 2014 y en la ronda de octavos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.

Por su parte, el combinado belga acabó la fase de grupos como líder del Grupo G, sobre Egipto, Irán y Nueva Zelanda, y se impuso a Senegal y Estados Unidos en las primeras rondas de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo dirigido por Rudi García aún aspira a ser uno de los mejores cuatro del torneo como lo logró en Rusia 2018, donde quedaron terceros tras a Inglaterra.

Te invitamos a leer: Piero Hincapié por fin habló sobre lo que le dijo a Santi Gimenez con la boca tapada

La fecha y horario para ver el España vs Bélgica

El duelo entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se disputará este 10 de julio a la 1:00 p.m. La sede del duelo entre españoles y belgas será el Estadio Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

El árbitro encargado de impartir justicia entre “La Furia Roja” y los “Diablos Rojos” será el inglés Michael Oliver. La experiencia del silbante es basta, puesto que ya ha trabajado seis partidos de Copa Mundial de la FIFA y tres fueron en la edición de 2026 donde el duelo más destacado fue el Francia vs Noruega de la fase de grupos.

The match officials for @FIFAWorldCup match 98 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026

Antecedentes entre España y Bélgica

Las selecciones de España y Bélgica se han enfrentado 23 veces entre Juegos Olímpicos, partidos amistosos, clasificatorios para tanto para la Copa del Mundo como para la Eurocopa, así como en la Eurocopa y en un Mundial. El saldo hasta ahora es de 12 victorias para los ibéricos, seis para los belgas y cinco empates.

El único enfrentamiento en una Copa del Mundo se dio durante la edición de México 1986. Curiosamente, el duelo también se dio en la ronda de cuartos de final y los belgas se impusieron en penales 5-4 luego de que Jean Marie Pfaff atajó el disparo de Eloy Olaya.