OFICIAL: Las selecciones que SIGUEN VIVAS en el Mundial 2026 y que jugarán los cuartos de final

Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón del mundo. Después de una intensa ronda de octavos de final, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene definidos a los ocho equipos que continúan con vida y que disputarán los cuartos de final, una instancia donde ya no hay margen de error y cualquier derrota significa el adiós.

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La ronda eliminatoria dejó varias sorpresas. Noruega dio uno de los golpes del torneo al eliminar a Brasil, Marruecos volvió a demostrar que lo conseguido en Qatar 2022 no fue casualidad al dejar fuera a Canadá, mientras que Suiza sorprendió al eliminar a Colombia en una dramática tanda de penales. Por su parte, España despidió a Portugal con un gol de Mikel Merino sobre el final, en lo que también significó el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo.

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Las ocho selecciones que siguen vivas en el Mundial 2026

Con los resultados de los octavos de final, los equipos que aún mantienen intacto el sueño de conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026 son: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

De ese grupo saldrá el campeón del Mundial 2026, en una edición que ha dejado fuera antes de tiempo a selecciones como Brasil, Portugal, México, Colombia, Estados Unidos y Canadá.

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Así se jugarán los cuartos de final

Los cruces ya están completamente definidos y comenzarán este jueves 9 de julio.

Francia vs Marruecos | Jueves 9 de julio

España vs Bélgica | Viernes 10 de julio

Noruega vs Inglaterra | Sábado 11 de julio

Argentina vs Suiza | Sábado 11 de julio

La expectativa es enorme. Francia y España mantienen su etiqueta de favoritas, Argentina continúa defendiendo el título conseguido en Qatar 2022, Inglaterra busca romper una larga sequía, Bélgica quiere dar un golpe definitivo sobre la mesa, mientras que Marruecos, Noruega y Suiza intentarán seguir escribiendo algunas de las historias más sorprendentes del campeonato.