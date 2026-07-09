Resultados de HOY jueves 9 de julio del Mundial 2026

Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están en juego y ya está listo el primer resultado de la ronda de las mejores ocho selecciones del torneo. Francia se impuso 2-0 a Marruecos en el Estadio Boston gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en un duelo disputado el 9 de julio de 2026.

Durante la primera parte del encuentro, Kylian Mbappé falló un penal. El delantero francés del Real Madrid se encargó de cobrar una pena máxima tras recibir una falta de Noussair Mazraoui dentro del área. La jugada tardó en ser revisada silenciosamente por el VAR y una vez que fue confirmada, el exjugador del PSG cobró hacia el costado derecho de Yassine Bounou. El guardameta marroquí se lanzó hacia el mismo lado y atajó el disparo.

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Mbappé se pudo redimir en la segunda pare para darle el triunfo a Francia. El futbolista de 27 años aprovechó una desatención de la zaga magrebí y desde afuera del área disparó esquinado hacia el ángulo superior izquierdo para abrir el marcador al 60'.

Instantes antes de la pausa de hidratación del segundo tiempo, Ousmane Dembélé puso el 2-0 para Francia. “El Mosquito” dribló el balón hasta los linderos del área marroquí y disparo colocado hacia la zona inferior del guardameta para marcar su cuarto gol del torneo al 66'.

¡GOLAZO DE DEMBÉLÉ! Francia Da un Paso Gigante a Semifinales

Francia enfrentará a España o Bélgica en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con este resultado ante Marruecos, Francia se instaló como una de las cuatro mejores selecciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y enfrentará al ganador del duelo de cuartos de final entre Bélgica y España. El combinado francés ha dominado durante los últimos años ya que ganó en Rusia 2018 y fue subcampeón en Qatar 2022. Ahora, está a 90 minutos de otra final.

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