La Fecha y HORARIO para ver Toluca vs Necaxa, juego de la jornada 3 del Apertura 2026

La emoción del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa con un duelo crucial en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos Rojos del Toluca se medirán ante los Rayos del Necaxa. Este enfrentamiento corresponde a la jornada 3 del certamen y promete grandes emociones sobre el terreno de juego, con dos equipos que buscan consolidar un buen paso.

Fecha y Hora del partido entre Toluca y Necaxa

La cita oficial para este compromiso está pactada para el domingo 2 de agosto a las 19:05 horas.

¿Cómo llegan al encuentro?

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con realidades contrastantes tras sus recientes apariciones en el calendario local. Por un lado, el cuadro escarlata arriba al duelo buscando sacudirse los resultados adversos recientes. En su debut dentro de la presente campaña, los mexiquenses consiguieron una victoria por 2-0 en condición de visitante frente a Guadalajara el sábado 18 de julio. Sin embargo, en su compromiso correspondiente a la jornada 2 disputado el martes 21 de julio, sufrieron un tropiezo por 1-2 al recibir a Pumas. Posteriormente, los Diablos sumaron otro descalabro al caer 1-3 ante Cruz Azul en el duelo por el Campeón de Campeones. Tras este duelo ante Necaxa, los escarlatas enfocarán su atención en el plano internacional para medirse al Seattle Sounders el miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup.

En la vereda de enfrente, los Rayos del Necaxa se presentan con el ánimo a tope y paso firme en este arranque de torneo. En su presentación en la jornada 1, los hidrocálidos lograron imponerse con un marcador de 2-1 frente al Atlante el jueves 16 de julio. Mantuvieron la inercia positiva el domingo 26 de julio al derrotar con idéntico marcador de 2-1 a Monterrey jugando en condición de local, un duelo donde supieron aprovechar las circunstancias del partido tras la expulsión del conjunto regiomontano. Con este impulso anímico, los hidrocálidos buscarán dar la campanada en la capital mexiquense antes de alistar su viaje para enfrentar al Chicago Fire el jueves 6 de agosto por la Leagues Cup.

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