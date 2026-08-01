Campeón del Mundo vende su réplica de la Copa FIFA y enciende las redes

Para la mayoría de los futbolistas, tocar la gloria mundialista con su selección es un sueño sagrado e intocable. Pero los recuerdos dorados no siempre se guardan con el mismo celo. Benjamin Mendy ha demostrado que la nostalgia no juega en su equipo, dejando en claro que hasta el trofeo más valioso del futbol tiene un precio de salida.

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¿En cuánto vendió Benjamin Mendy su Copa FIFA?

Ocho años después de coronarse con la Selección de Francia en Rusia 2018 tras vencer a Croacia en la gran final, el lateral galo ha generado revuelo al vender una pieza única entregada por la Federación Francesa de Futbol a los campeones. De acuerdo con información revelada por el portal Sportune, Mendy fue la gran figura de una cotizada subasta organizada por la casa estadounidense Goldin, en la cual vendió su réplica oficial de la Copa FIFA por la cifra de 62,000 dólares (aproximadamente 1,075,545 pesos mexicanos).

El objeto no presentaba las mejores condiciones de conservación, exhibiendo una grieta en la base y claros signos de desgaste, por lo que el jugador tuvo que presentar un certificado oficial de autenticidad para concretar la venta. Además de la copa, Mendy aprovechó la plataforma para subastar otros recuerdos coleccionables acumulados a lo largo de su trayectoria, incluyendo indumentaria y piezas vinculadas a figuras de la talla de Lamine Yamal, Lionel Messi y hasta del mismo Pelé.

Fuerte debate entre Benjamin Mendy y aficionados en las redes sociales

La decisión desató una ola de cuestionamientos en plataformas digitales por parte de aficionados que consideraron el acto como un desprecio al máximo galardón del futbol mundial. Fiel a su estilo, el futbolista no se quedó callado y respondió con contundencia e ironía a través de las redes sociales:

"¿Es mi copa o la mía? Al final es mía, y hago con ella lo que quiera", sentenció el jugador. De acuerdo con la cadena francesa RMC, agregó en tono sarcástico: "Y además, ocupaba demasiado espacio dentro del armario”.

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Cabe recordar que la vida del defensor dio un giro drástico en 2021 al ser apartado de las canchas tras enfrentar graves acusaciones legales, proceso del cual fue absuelto de todos los cargos en julio de 2023. Actualmente milita con el Pogoń Szczecin de Polonia, con quien mantiene contrato vigente hasta junio de 2027.

