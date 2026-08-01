Club América enfrentará a Santos Laguna con 4 bajas cruciales por el Apertura 2026

Club América se mantiene invicto en el presente Apertura 2026 y buscará estirar esta racha el próximo domingo 2 de agosto cuando le toque enfrentarse a Santos Laguna por la Jornada 3. Será el primer encuentro del combinado azulcrema como local en la competición, por lo que los dirigidos por Guillermo Almada buscarán quedarse con los tres puntos en el Estadio Banorte.

Si bien es cierto que conjunto azulcrema contará con cuatro regresos como lo son Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Alan Cervantes y José Zúñiga, también recibió una mala noticia. Resulta que cuatro futbolistas de suma importancia serán baja para enfrentar al conjunto lagunero, por lo que el técnico Almada deberá ajustar ciertas posiciones dentro del campo de juego.

Las cuatro bajas que tendrá América contra Santos Laguna

A pesar de que ya han pasado varios días desde que la Copa del Mundo finalizó, tanto Alejandro Zendejas como Brian Rodríguez no se sumarán a la concentración del América para afrontar el partido contra los Guerreros. Ambos están en rehabilitación, por lo que Guillermo Almada perderá gran peso ofensivo en la Jornada 3.

|Instagram: Brian Rodríguez

A estas dos bajas también hay que sumar al ya conocido Luis Malagón, portero que era habitual titular en el combinado azulcrema, pero que aún se encuentra recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles. Además, el entrenador charrúa tampoco contará con la presencia de Víctor Dávila, quien no fue registrado para el Apertura 2026 y que estaba buscando una salida hacia el futbol chileno.

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Cómo podría formar América contra Santos Laguna

Guillermo Almada recuperaría a Israel Reyes y Sebastián Cáceres para enfrentar a Santos Laguna por la Jornada 3 del Apertura 2026. Ambos defensores ya trabajan con normalidad y podrían conformar la dupla central del América.

Las Águilas formarían con Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Dagoberto Espinoza; Ícaro da Conceição, Erick Sánchez, Raphael Veiga; Isaías Violante, Cristian Borja y Henry Martín.

Alan Cervantes y José Raúl Zúñiga también estarían disponibles, aunque comenzarían como alternativas. Las bajas serían Luis Ángel Malagón, Víctor Dávila, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez. La alineación oficial se conocerá aproximadamente una hora antes del partido.