La final del Mundial 2030 ya tiene fecha, ¿cuándo se jugará?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 culminó hace unos días con la coronación de España sobre Argentina en la final y la atención ya está puesta en la siguiente edición, la de 2030. Dicho torneo se disputará dentro de cuatro años y la Conmebol, a través de su presidente Alejandro Domínguez, anhela que sea un torneo con 64 selecciones participantes después del éxito con 48.

Con ello en consideración, es importante saber cuándo se jugaría la final de la Copa Mundial de la FIFA de 2030. El torneo se disputará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos y por ahora solo hay estimaciones sobre la fecha para la final.

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6 EQUIPOS CLASIFICADOS AL 2030 🇪🇸🇵🇹🇲🇦🇦🇷🇺🇾🇵🇾

Estos son los equipos que, al ser anfitriones, ya aseguran su lugar en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2030™#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #YoLoVeoXAzteca pic.twitter.com/WVzVPJEl4d — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 20, 2026

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2030?

El objetivo del Mundial 2030 es celebrar el centenario de la primera Copa del Mundo celebrada en Uruguay durante el año de 1930. Las proyecciones realizadas por las confederaciones encargadas de organizar el evento tienen como fecha estimada de la final el 21 de julio de 2030.

Sin embargo, otra de las cuestiones por definir es que aún no hay certeza alguna sobre dónde se disputaría el partido por el título. Con base en las posibles sedes en España y Marruecos solo hay tres opciones serias: el Santiago Bernabéu en Madrid, el Camp Nou en Barcelona y el Estadio Hassan II en Casablanca.

Para tener en consideración, durante la edición de España 1982, la final entre Italia y Alemania Federal se disputó en la casa del Real Madrid. La gran diferencia es que el inmueble en el Paseo de la Castellana ha sufrido tres renovaciones desde que los italianos consiguieron su tercer título del mundo. Desde entonces, dicho estadio ha albergado conciertos, finales de Champions League y partidos internacionales de la NFL.

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