Toluca firma a flamante seleccionado nacional en pleno Apertura 2026

Los Diablos Rojos del Toluca consideran que Jesús Gallardo es una pieza fundamental en su proyecto y por eso le dieron una renovación hasta 2029. El lateral izquierdo viene de jugar su tercera Copa del Mundo como seleccionado nacional de México y ahora extendió su contrato hasta por tres años más.

El futbolista nacido en Cárdenas, Tabasco, tenía contrato con Toluca hasta el verano de 2027 después de llegar al equipo en julio de 2024 proveniente de Monterrey. Desde entonces, Gallardo ha participado en 87 partidos con los Diablos Rojos entre Liga MX, Concachampions, Campeones Cup y Leagues Cup. El lateral izquierdo suma 16 goles y 14 asistencias tras disputar poco más de siete mil minutos con el equipo del Estado de México.

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Gallardo, canterano de Pumas con pasado en Rayados, ha brillado con Toluca desde su arribo a tal grado que fue vital para el bicampeonato de Liga BBVA MX en 2025. Además, fue clave para obtener un campeón de campeones, la campeones Cup de 2025 y la última edición de la Concachampions.

Jesús Gallardo aseguró su futuro con Toluca

Firmar una extensión con 31 años le garantiza a Jesús Gallardo llegar a los 35 años con un contrato vigente como futbolista por lo que tiene su futuro asegurado. Además, esto le da tiempo a Toluca de buscar un relevo generacional en la posición de lateral izquierdo. Por ahora, el único jugador que comparte posición con Gallardo en la plantilla de Toluca es Brian García, un futbolista de 28 años que estuvo a préstamo en Pachuca durante el torneo pasado. Debido a ello, una prioridad cerca del equipo mexiquense será buscar al reemplazo del tres veces ganador de la Copa Oro.

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