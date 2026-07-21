¿Cuál fue el mejor gol del Mundial 2026? Estos fueron los nominados por la FIFA; ¿hay alguno de México?
La FIFA abrió las votaciones para elegir el gol del Mundial 2026 y entre los nominados se encuentran Kylian Mbappé, Lionel Messi y Sidny Lopes Cabral
La Copa Mundial de la FIFA 2026 acabó cuando España venció a Argentina en el Estadio New York/New Jersey. Sin embargo, el espíritu mundialista sigue vivo gracias a que se puede elegir al mejor gol del torneo y la FIFA ya tiene a sus nominados.
La FIFA eligió siete goles de la fase de grupos y los últimos cinco fueron de las rondas de knockout hasta llegar al tanto con el que Ferrán Torres le dio el título a la “Furia Roja”. Lamentablemente, no hay ningún gol de México entre los 12 finalistas.
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Los mejores goles del Mundial durante la fase de grupos
Los goles elegidos de la fase de grupos involucran al ganador de la Bota de Oro, Kylian Mbappé, y a su más cercano perseguidor, Lionel Messi. Asimismo, hubo goles de selecciones con menor tradición futbolística como los de Elijah Just de Nueva Zelanda y de Wilson Isidor de Haití.
- Elija Just, de Nueva Zelanda contra Irán
- Kylian Mbappé, de Francia contra Senegal
- Lionel Messi, de Argentina contra Argelia
- Wilson Isidor, de Haití contra Marruecos
- Kerim Alajbegovic, de Bosnia Herzegovina contra Qatar
- Daizen Maeda, de Japón contra Suecia
- Eldor Shomurodov, de Uzbekistán contra República Democrática del Congo
El mejor gol del Mundial 2026 en las rondas de eliminación directa
A partir de las rondas de eliminación directa, los goles fueron cada vez más emocionantes. El que apela a ser el gol del Mundial 2026 fue el del caboverdiano Sidny Lopes Cabral contra Argentina en los 16vos de final. El antiguo jugador del Benfica recortó desde la banda izquierda y disparó con una comba tan delicada que ni Emiliano Martínez pudo atajar el disparo.
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Así mismo, otros de los candidatos a mejores goles son los de Jude Bellingham en el juego por el tercer lugar contra Francia y el de Ferrán torres en la final. El del inglés fue sorprendente gracias a que dribló por toda la cancha y definió entre las piernas de un defensor francés. Por su parte, el del jugador del Barcelona fue más emocionante porque se dio en la prórroga de la gran final y lo consiguió tras una asistencia inesperada de Nico Williams.
- Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde contra Argentina
- Erling Haaland, de Noruega contra Brasil
- Julián Álvarez, de Argentina contra Suiza
- Jude Bellingham, de Inglaterra contra Francia
- Ferrán Torres, de España contra Argentina
Todos los aficionados pueden votar por los goles elegidos como finalistas a través del sitio web de la FIFA. La votación terminará el 27 de julio y la FIFA dará a conocer los resultados tiempo después.