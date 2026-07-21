¿Cuál fue el mejor gol del Mundial 2026? Estos fueron los nominados por la FIFA; ¿hay alguno de México?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 acabó cuando España venció a Argentina en el Estadio New York/New Jersey. Sin embargo, el espíritu mundialista sigue vivo gracias a que se puede elegir al mejor gol del torneo y la FIFA ya tiene a sus nominados.

La FIFA eligió siete goles de la fase de grupos y los últimos cinco fueron de las rondas de knockout hasta llegar al tanto con el que Ferrán Torres le dio el título a la “Furia Roja”. Lamentablemente, no hay ningún gol de México entre los 12 finalistas.

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Los mejores goles del Mundial durante la fase de grupos

Los goles elegidos de la fase de grupos involucran al ganador de la Bota de Oro, Kylian Mbappé, y a su más cercano perseguidor, Lionel Messi. Asimismo, hubo goles de selecciones con menor tradición futbolística como los de Elijah Just de Nueva Zelanda y de Wilson Isidor de Haití.



Elija Just, de Nueva Zelanda contra Irán

Kylian Mbappé, de Francia contra Senegal

Lionel Messi, de Argentina contra Argelia

Wilson Isidor, de Haití contra Marruecos

Kerim Alajbegovic, de Bosnia Herzegovina contra Qatar

Daizen Maeda, de Japón contra Suecia

Eldor Shomurodov, de Uzbekistán contra República Democrática del Congo

El mejor gol del Mundial 2026 en las rondas de eliminación directa

A partir de las rondas de eliminación directa, los goles fueron cada vez más emocionantes. El que apela a ser el gol del Mundial 2026 fue el del caboverdiano Sidny Lopes Cabral contra Argentina en los 16vos de final. El antiguo jugador del Benfica recortó desde la banda izquierda y disparó con una comba tan delicada que ni Emiliano Martínez pudo atajar el disparo.

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Así mismo, otros de los candidatos a mejores goles son los de Jude Bellingham en el juego por el tercer lugar contra Francia y el de Ferrán torres en la final. El del inglés fue sorprendente gracias a que dribló por toda la cancha y definió entre las piernas de un defensor francés. Por su parte, el del jugador del Barcelona fue más emocionante porque se dio en la prórroga de la gran final y lo consiguió tras una asistencia inesperada de Nico Williams.



Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde contra Argentina

Erling Haaland, de Noruega contra Brasil

Julián Álvarez, de Argentina contra Suiza

Jude Bellingham, de Inglaterra contra Francia

Ferrán Torres, de España contra Argentina

Todos los aficionados pueden votar por los goles elegidos como finalistas a través del sitio web de la FIFA. La votación terminará el 27 de julio y la FIFA dará a conocer los resultados tiempo después.