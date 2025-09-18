Memo Ochoa debe alcanzar este objetivo en el Limassol si no quiere quedar como la burla

Memo Ochoa tendrá que disminuir la cantidad de goles recibidos del AEL Limassol, si no quiere quedar como la burla en la liga de Chipre. El objetivo para el guardameta luce fácil en teoría, pero en la práctica es donde saldrá a lucir sus dotes bajo los 3 postes y evitar la humillación, como la que tuvo de su nuevo equipo al dejarlo fuera de la convocatoria para su partido debut .

El seleccionado mexicano deberá mejorar la media de goles recibidos del AEL, que en este inicio de temporada ha permitido 4 tantos en 3 fechas que van de la Primera División de Chipre, donde el portero se enfrentará a un viejo rival que podría convertirse en su nuevo verdugo .

Guillermo Ochoa Memo Ochoa debe recibir mínimo de un gol por partido para no quedar como la burla en la liga de Chipre

En las primeras 2 fechas, el portero titular del Limassol fue Víctor Braga, quien se marchó del equipo a la Liga de Arabia Saudita, donde jugará con el Al-Najma SC. El brasileño permitió 2 goles, mientras que su compañero Panagiotis Kyriakou recibió el mismo número de anotaciones en la jornada 3.

La cantidad de goles que debe permitir Memo Ochoa para no quedar como la burla

Memo Ochoa deberá permitir como máximo un gol por partido, pues sus compañeros de posición han recibido 2 anotaciones cada uno, objetivo que luce fácil, pero que se le puede complicar según las estadísticas de BeSoccer.

Ochoa ha recibido hasta el momento 1,034 goles en 738 partidos, tanto en clubes como en la Selección Mexicana, lo que da como resultado una media de 1.4 anotaciones por juego, más de lo que pretende recibir Limassol por encuentro.

Memo tendrá que ponerse a punto para enfrentar su nuevo reto, pues cabe recordar que tiene más de 4 meses sin disputar un partido oficial, ya que la última vez que jugó fue el 17 de mayo de este año, cuando aún pertenecía al AVS de Portugal.